В Одесской области заметили самую большую бабочку Европы: почему увидеть ее - большая удача?

В Одесской области заметили бабочку, которая считается крупнейшей в Европе, а в Украине она занесена в Красную книгу. Она очень редко встречается в природе и увидеть ее - невероятное событие.

Как выглядит эта бабочка и что о ней известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.

Где увидели самую большую бабочку Европы

Невероятную и редкую бабочку увидели вблизи села Баштанков Подольского района, на севере Одесской области. Название самой большой бабочки в Европе - Сатурния большая (Saturnia pyri), также ее называют павлиноглазка грушевая или сатурния грушевая.

Сатурния - самая большая бабочка в Европе, которая имеет размах крыльев до 15 сантиметров. Его крылышки украшены "глазами" и именно поэтому бабочка имеет еще одно название - "павлиний глаз". Цвет крыльев буро-серый.

Сатурния большая (фото: facebook.com/sw.dei)

Почему увидеть Сатурнию - большая удача?

Этот вид бабочек теплолюбив и не переносит длительных морозов. Его появление в Одесской области, по словам экологов, - не только редкое, но и чрезвычайно ценное событие для специалистов и любителей дикой природы.

Сатурния большая занесена в Красную книгу Украины в статусе "уязвимый вид". Ее популяции сохраняются благодаря пассивной охране в заповедниках.

Что известно об этом редком виде

Чаще всего увидеть Сатурнию можно в мае-июне, но этот вид бабочек активен в основном ночью. Самцы часто летают и днем. С июня по август бабочка находится в стадии гусеницы, а зимует куколкой.

Распространена эта бабочка в Северо-Западной Африке, на Кавказе, в Малой Азии и Иране. В Украине численность незначительна, но есть почти везде, кроме Полесья. Чаще всего встретить Сатурнию большую можно на юге страны, поскольку там лучшая природа для этого вида.

Кстати, за незаконную добычу, уничтожение или повреждение особей этого вида на территории Украины предусмотрен штраф.