Підтримали Україну: перехрестя в Нью-Йорку назвали Український Шлях

В Нью-Йорку до Дня Незалежності України одне з перехресть було перейменоване в Український Шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову .

Маркарова повідомила, що кожен може робити внесок в боротьбу за незалежність та кожен внесок є важливим.

"Перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічно!", - йдеться у повідомленні.

Посол заявила, що над цим працювали українські дипломати, волонтери та невтомна громада, за що їм і подякувала.