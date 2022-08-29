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Одягнув комірець у кольорах прапора України: вчинок фінського священика на хрестинах розчулив мережу

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Фінляндія, Понеділок 29 серпня 2022 14:06
Одягнув комірець у кольорах прапора України: вчинок фінського священика на хрестинах розчулив мережу У Фінляндії на хрестинах священик вразив українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська журналістка Галина Сергєєва зворушила мережу історією про фінського лютеранського священика Петрі. У Фінляндії на хрестини дитини, мама якої - українка, тато - фін, священик одягнув комірець у кольорах прапора України.

Про історію вона розповіла на своїй сторінці у Facebbok.

За її словами, навіть такий маленький жест підтримки та солідарності з українським народом не залишився непоміченим.

Також вона зазначила, що українці були приємно здивовані такому вчинку священика.

"Нас сьогодні друзі запросили на хрестини свого чудового хлопчика Лео... Малюка вирішили хрестити у лютеранстві. Фіни переважно лютерани, кажуть, що саме це впливає на те, що вони прості, скромні і навіть аскетичні, розкіш аж ніяк не схвалюється лютеранською філософією. Священик, знаючи, що хрестить українця, організував собі такий комірець. Здавалося б, дрібниця, але бачили б ви, як засвітилися очі родичів з України", - йдеться у повідомленні.

Користувачі у мережі захоплені вчинком священослужителя та пишуть, що приємно отримувати підтримку від європейців навіть у таких деталях:

  • Не перестаю захоплюватися, які фіни чуйні люди! Передайте священикові Петрі, що ваші фейсбучні друзі з України в захваті від його комірця і харизми;
  • Через ваші пости, я стала по іншому (щиро) відноситись до фінів, раніше над цим не замислювалась. Але бачу тепер які вони щирі і чуйні люди;
  • Зараз будь-яке проявлення уваги до нас важливе;
  • Дуже приємно;
  • Ой, який він лапочка.

Одягнув комірець у кольорах прапора України: вчинок фінського священика на хрестинах розчулив мережу

Фінський священик на хрестинах зворушив українців (facebook.com/Галина Сергєєва)

Раніше ми повідомляли, що хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами.

Також ми писали, що перехрестя в Нью-Йорку назвали Український Шлях.

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