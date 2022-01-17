Лікарі розповіли, коли насправді потрібно чистити зуби

Чищення зубів - це щоденний процес. Але коли ж їх потрібно чистити до сніданку або після? Це питання було завжди дилемою.

Так коли ж чистити?

Зубна паста містить лауретсульфат натрію, який допомагає утворювати піну для кращого чищення. На жаль, він також пригнічує сприйняття вашими смаковими рецепторами солодких ароматів, одночасно руйнуючи молекули жиру, які блокують гіркі аромати.

Таким чином найкраще чистити зуби щіткою перед сніданком. Більшість дантистів схиляються саме до цієї точки зору.

Поки ми спимо, бактерії в роті старанно розмножуються, тому так важливо очистити зуби відразу після пробудження.



Чистка зубною пастою з фтором допоможе позбутися від небажаних "гостей" в роті і покриє емаль додатковим захисним шаром. Це важливо, тому що багато продуктів можуть зруйнувати вашу емаль, роблячи ваші зуби більш вразливими до інфекцій.

Почистивши зуби перед сніданком, ви повернете своїм зубам і яснам щасливий і здоровий стан. Чищення зубів також може викликати виділення слини: рідини, що утворюється в роті, яка допомагає розщеплювати їжу і підтримувати здорове середовище в роті.