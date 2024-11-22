В ожидании чуда. Какие еще сюрпризы готовит нам Apple до конца 2024 года?

Несмотря на то, что 2024 год подходит к концу, у Apple еще остается немало работы: компания планирует выпустить несколько программных обновлений и другие новинки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Новые версии операционной системы

Ранее Apple объявила, что iOS 18.2 будет выпущена в декабре. Обновление, вероятно, будет выпущено в понедельник, 9 декабря. В то же время должны быть выпущены и другие обновления, включая iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2, visionOS 2.2 и HomePod Software 18.2.

iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 добавляют дополнительные функции Apple Intelligence, включая Genmoji для создания пользовательских эмодзи, Image Playground для генерации изображений и интеграцию ChatGPT для Siri.

На всех моделях iPhone 16 также появилась новая функция Visual Intelligence, которая может предоставлять информацию о вещах вокруг вас. Например, если вы наведете камеру iPhone на ресторан, вам будет предоставлена информация о его часах работы и отзывах. Apple Intelligence требует iPhone 15 Pro или любого iPhone 16, iPad с чипом M-серии или чипом A17 Pro, или Mac с чипом M-серии.

Дополнительные функции Apple Intelligence, включая Genmoji (фото: MacRumors)

На iPhone XS и новее iOS 18.2 также добавляет новый раздел "Приложения по умолчанию" в настройках, функцию обмена местоположением в приложении "Локатор" и многое другое.

Функция обмена местоположением (фото: MacRumors)

Для Apple TV tvOS 18.2 добавляет экранную заставку Snoopy и поддержку ультраширокого проектора 21:9. visionOS 2.2 добавляет ультраширокий режим в Mac Virtual Display, функцию, которая позволяет использовать Apple Vision Pro в качестве внешнего монитора для Mac. Apple говорит, что это эквивалентно использованию двух физических 5K-дисплеев, стоящих рядом на столе.

Ультраширокий режим в Mac Virtual Display (фото: MacRumors)

После выпуска этих обновлений в декабре должна появиться следующая волна бета-версий. Это должно включать iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3, visionOS 2.3 и HomePod Software 18.3.

Обновления Apple с точечным номером версии, как правило, являются незначительными по сравнению с другими версиями, и в праздничный сезон наступает пауза в выпуске бета-версий. Эти обновления, вероятно, будут выпущены для широкой публики в январе.

Обновление CarPlay

Первые автомобили с CarPlay следующего поколения могут быть выпущены до конца года, если Apple уложится в сроки, указанные на ее веб-сайте. Прошло почти два с половиной года с тех пор, как Apple впервые представила CarPlay следующего поколения на WWDC 2022, поэтому ожидание было долгим. Apple продолжает готовить следующую версию CarPlay в коде iOS 18.2.

CarPlay (фото: MacRumors)

Что нового в Apple Music

Недавно Apple представила самые популярные подкасты 2024 года, а Apple Music подготовила несколько плейлистов "Лучшее за 2024 год". Вскоре ожидаются чарты и награды за приложения, книги и многое другое, а также ежегодный выбор исполнителя года от Apple Music. Конечно, до конца года могут быть и другие сюрпризы.