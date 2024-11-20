Когда продукция Apple становится "винтажной" или "устаревшей" и что это значит?

Когда устройство Apple становится "винтажным" или "устаревшим", это не означает, что оно старое или потеряло свою ценность. Эти термины используются компанией для обозначения изменений в поддержке продуктов.

О том, что означает потеря статуса "современного" для устройств Apple, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Винтажные продукты Apple

В мире Apple термин "винтаж" на самом деле не означает, что продукт "старый" или что его следует перестать использовать. Это также не подразумевает, что вы сможете продать его коллекционерам с прибылью.

Когда устройство Apple становится "винтажным", это означает, что компания больше не гарантирует его ремонт в официальных магазинах Apple или у авторизованных сервисных провайдеров. В большинстве случаев Apple также прекращает выпускать для него регулярные обновления программного обеспечения.

Несмотря на сокращение поддержки, винтажная техника Apple будет продолжать работать, и некоторые устройства могут даже получить обновления системы, если они поддерживают последние операционные системы или если необходимо исправить крупную уязвимость в безопасности.

Также возможно, что устройство можно будет отремонтировать, если запчасти будут в наличии. Однако не удивляйтесь, если специалист Apple или авторизованный сервисный центр откажет вам в ремонте.

Официальное определение Apple термина "винтаж" - это продукт, который компания прекратила продавать более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Поскольку компания перестает продавать одни устройства раньше других, возникают интересные несоответствия, когда приходит время пометить устройства как винтажные. Например, iPhone XS Max выглядит как более современное устройство, чем iPhone 6S Plus, хотя, на самом деле, оно на три поколения новее.

Однако, несмотря на этот временной разрыв, Apple продавала 6S Plus дольше, чем XS Max: компания прекратила его продажи в 2018 году, спустя три года с момента начала продаж. XS Max был снят с продаж в 2019 году, всего через год после его дебюта.

Однако, когда продукт становится старше семи лет, он переходит в другую категорию: "устаревшее" устройство.

Устаревшие устройства Apple

Как и винтажные продукты, устройства, помеченные как "устаревшие", будут работать нормально, если аппаратное обеспечение находится в исправном состоянии. Однако устаревшие устройства теряют практически всю поддержку аппаратного обеспечения. Единственное исключение составляют MacBook, для которых может быть возможна замена батареи в течение 10 лет после того, как продукт был снят с продажи.

Устаревшее устройство, тем не менее, может продолжит получать некоторую поддержку программного обеспечения. Однако не ожидайте появления iOS 18 на устаревшем iPhone. Например, Apple выпустила обновление безопасности для iPhone 6S и iPhone 6S Plus - оба этих устройства уже устарели - в июле.

Эти изменения в приоритетах обслуживания могут быть разочаровывающими, если вы продолжаете использовать старую технику и не хотите обновляться, но такая политика имеет смысл с учетом текущих рыночных реалий: с темпами развития аппаратного и программного обеспечения, перенаправление ресурсов на поддержку устаревших устройств становится трудным и дорогим.