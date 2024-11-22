В очікуванні дива. Які ще сюрпризи готує Apple до кінця 2024 року?

Незважаючи на те, що 2024 добігає кінця, у Apple ще залишається чимало роботи: компанія планує випустити кілька програмних оновлень та інші новинки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Нові версії операційної системи

Раніше Apple оголосила, що iOS 18.2 буде випущено у грудні. Оновлення, ймовірно, буде випущено у понеділок, 9 грудня. У той же час повинні бути випущені інші оновлення, включаючи iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2, visionOS 2.2 і HomePod Software 18.2.

iOS 18.2, iPadOS 18.2 і macOS Sequoia 15.2 додають додаткові функції Apple Intelligence, включаючи Genmoji для створення користувацьких емодзі, Image Playground для генерації зображень та інтеграцію ChatGPT для Siri.

На всіх моделях iPhone 16 з'явилася нова функція Visual Intelligence, яка може надавати інформацію про речі навколо вас. Наприклад, якщо ви наведете камеру iPhone на ресторан, вам буде надана інформація про його години роботи та відгуки. Apple Intelligence вимагає iPhone 15 Pro або будь-якого iPhone 16, iPad з чіпом M-серії або чіпом A17 Pro, або Mac з чіпом M-серії.

Додаткові функції Apple Intelligence, включаючи Genmoji (фото: MacRumors)

На iPhone XS і новіший iOS 18.2 також додає новий розділ "Додатки за замовчуванням" в налаштуваннях, функцію обміну місцезнаходженням у додатку "Локатор" і багато іншого.

Функція обміну місцезнаходженням (фото: MacRumors)

Для Apple TV tvOS 18.2 додає екранну заставку Snoopy та підтримку ультраширокого проектора 21:9. visionOS 2.2 додає ультраширокий режим Mac Virtual Display, функцію, яка дозволяє використовувати Apple Vision Pro як зовнішній монітор для Mac. Apple каже, що це еквівалентно використанню двох фізичних 5K-дисплеїв, що стоять поряд на столі.

Ультраширокий режим у Mac Virtual Display (фото: MacRumors)

Після випуску цих оновлень у грудні повинна з'явитися наступна хвиля бета-версій.

Оновлення Apple з точковим номером версії, як правило, є незначними в порівнянні з іншими версіями, і у святковий сезон настає пауза у випуску бета-версій.

Оновлення CarPlay

Перші автомобілі з CarPlay наступного покоління можуть бути випущені до кінця року, якщо Apple укладеться у терміни, вказані на її веб-сайті. Пройшло майже два з половиною роки з того часу, як Apple вперше представила CarPlay наступного покоління на WWDC 2022, тому очікування було довгим. Apple продовжує готувати наступну версію CarPlay у коді iOS 18.2.

CarPlay (фото: MacRumors)

Що нового в Apple Music

Нещодавно Apple представила найпопулярніші подкасти 2024 року, а Apple Music підготувала кілька плейлистів "Краще за 2024 рік". Незабаром очікуються чарти та нагороди за додатки, книги та багато іншого, а також щорічний вибір виконавця року від Apple Music. Звісно, ​​до кінця року можуть бути й інші сюрпризи.