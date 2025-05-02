"Очевидный прогресс есть". Юморист Жогло высказался об аутизме 4-летнего сына

Так, артист поделился непростым опытом отцовства и признался, что несмотря на все вызовы, его семья наблюдает положительную динамику в развитии мальчика.

"Ничего не изменилось, аутизм никуда не исчез. Конечно, мы работаем постоянно, работаем над тем, чтобы мальчишка развивался, чтобы у моего сына все было максимально создано для того, чтобы он мог максимально социализироваться. Не знаю, насколько нам это удается, но прогресс очевиден, прогресс есть", - отметил Жогло.

По словам звезды "Варьятов-шоу", ребенок ежедневно проходит специальные занятия под наблюдением специалистов. Владимир Жогло с женой и сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Юморист также обратился к родителям, которые воспитывают детей с РАС, с важным советом.

"Первое, что надо знать - не существует волшебной таблетки. И чудес не существует. Не бывает так, что раз - и все закончилось. Нет, это просто постоянная работа - постоянная работа над развитием ребенка, над его базовыми умениями социализироваться среди других", - сказал Владимир.

Он категорически выступает против изоляции таких детей от общества.

"Я категорически отстаиваю то, чтобы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не закрывать детей с расстройством аутистического спектра от других детей или от других процессов, присущих ребенку... Это все равно ребенок", - добавил комик. Владимир Жогло с женой и сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Жогло признал, что будущее ребенка с аутизмом предсказать невозможно.

"Это очень специфическая особенность, и каждый ребенок имеет индивидуальный путь развития. Я не могу сказать, что у меня Остап через четыре года будет таким. Это невозможно предсказать", - поделился артист.

Он также обратил внимание на различные сценарии, которые могут развиваться у детей с РАС в будущем.

"Есть очень много ярких примеров людей, у которых есть расстройство аутистического спектра, но ты бы никогда об этом не сказал. А есть такие люди, которые не имеют базовых навыков, которые не могут говорить, которые всю жизнь в памперсе, не могут контролировать свои эмоции. Такое тоже есть", - говорит актер.

Несмотря на все, семья Жогло не исключает рождения второго ребенка. Владимир Жогло с женой и сыном (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"Мы хотим второго ребенка. Но есть большие страхи. Надо понимать: если у тебя один ребенок особенный, то ты не застрахован от того, что и второй ребенок будет особенный", - признался Владимир.

На вопрос, как семья относится к возможности, что второй ребенок также будет иметь расстройство, он ответил, что ко всему нужно быть готовым.

"Ну, мы уже знаем. Мы уже знаем, если эта ситуация есть... Но ты должен понимать, что мы говорим не только о расстройстве аутистического спектра", - сказал юморист.

Он напомнил, что по последним данным из США, "из всех детей только 47% рождается без патологии", добавив, что диагностика в мире стала намного лучше. Несмотря на страхи, семья готова к любому сценарию.

"Мы с женой об этом много говорили. И я скажу, что как уж будет - так и будет", - подытожил Жогло.

Напомним, звезда юмористического проекта "Вар'яти-шоу" в 2020 году женился на своей возлюбленной Ирине, которая моложе его не 8 лет. Впоследствии у них родился сын Остап.