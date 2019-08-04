Черговий піар! Ані Лорак запідозрили у брехні

Ані Лорак запідозрили у брехні. Так, прихильники вважають, що в реальності виконавиця не має ніяких стосунків із Єгором Глібом. Відповідні коментарі фанати залишили під постом співачки у соцмережі Instagram.

Ані Лорак опублікувала знімок, на якому вона позує посеред зеленої галявини в джинсовому костюмі. Образ виконавиці доповнюють окуляри та зібране у хвіст волосся.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Коментаторам не сподобався зовнішній вигляд Ані Лорак і співачці порадили змінити стиліста. Крім того, артистку запідозрили у брехні. Шанувальники схильні вважати, що роман із молодим бойфрендом не має місця в реальному житті співачки:

Чому стільки ботокса? Ані вже зовсім не та. Ще й зв'язалася з малоліткою.

Куди пропала краса цієї жінки...

Боже, Ані, хто ваш стиліст? Звільніть його.

Черговий піар!

Ці штани, в які пальнули з дробовика, все псують...

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ми писали, що Лорак здивувала приємними змінами.

Нагадаємо, що Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті.

Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який підкреслював її невигідні сторони.