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У черзі до лікаря: у поліклініці Києва померла жінка (фото)

STYLERПодії    13.06.2019 - 16:23
У черзі до лікаря: у поліклініці Києва померла жінка (фото)
Жінка померла в поліклініці Києва у черзі до лікаря (колаж: РБК-Україна, фото: kiev.informator.ua)

Смерть настала моментально прямо під кабінетом лікаря

Жінка померла в одній з київських поліклінік під час очікування своєї черги. Їй раптово стало погано і вона померла прямо на місці. Про це повідомляє "Інформатор".

Трагедія сталася близько 11:00 у четвер, 13 червня, в Консультативно-діагностичному центрі, який знаходиться по вулиці Гарматна,36 (Солом'янський район).

Повідомляється, що літня жінка чекала своєї черги, сидячи на лавці під лікарським кабінетом. Раптово їй стало погано і вона померла на місці.

У черзі до лікаря: у поліклініці Києва померла жінка (фото)

Жінка померла в поліклініці Києва у черзі до лікаря (фото: kiev.informator.ua)

Рідні загиблої розповіли, що у неї не було якихось серйозних захворювань, а до лікаря вона пішла через скарги на слабкість, яку вона відчувала напередодні смерті.

У черзі до лікаря: у поліклініці Києва померла жінка (фото)

Жінка померла в поліклініці Києва у черзі до лікаря (фото: kiev.informator.ua)

Родичі дуже розгнівані тим, що "швидка" відмовилася приїхати на виклик, так само, як і співробітники поліклініки. Їй довелося звертатися за допомогою в медустанову. Але своєї черги вона так і не дочекалася.

У черзі до лікаря: у поліклініці Києва померла жінка (фото)

Жінка померла в поліклініці Києва у черзі до лікаря (фото: kiev.informator.ua)

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