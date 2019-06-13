Зірка "Сексу у великому місті" померла по дорозі в лікарню

Фото: facebook.com/SeksVBolsomGorode

Сільвія Майлз померла у віці 94 років

Американська актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років у Нью-Йорку. Зірка звернулася до лікарів з проблемою дихання, однак швидка допомога не встигла довезти актрису до медзакладу. Про це інформує видання The New York Times.

Утруднене дихання сильно турбувало актрису в останні години її життя, тому вона звернулася до лікарів. Допомогти зірці так і не встигли. Про причини смерті в деталях поки не повідомляється.

Сільвія Майлз (фото: GettyImages)

До речі, акторський дебют Сільвії Майлз відбувся в 1960 році на телебаченні у "Шоу Діка Ван Дайка" надалі вона виконала безліч невеликих ролей в різних телесеріалах, але саме роль домовласниці Джо Бака в драмі "Опівнічний ковбой" принесла актрисі популярність і номінацію на "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану.

Також актриса відома за ролями в серіалах "Секс у великому місті", "Життя на Марсі", "Прощай, моя красуня" та інших.

Раніше ми писали про те, що відомий співак помер прямо на сцені при дивних обставинах.

Ми писали, що помер відомий співак, Народний артист України Роман Вітошинський.