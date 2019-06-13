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Зірка "Сексу у великому місті" померла по дорозі в лікарню

STYLERПерсони    13.06.2019 - 15:02
Зірка "Сексу у великому місті" померла по дорозі в лікарню
Фото: facebook.com/SeksVBolsomGorode

Сільвія Майлз померла у віці 94 років

Американська актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років у Нью-Йорку. Зірка звернулася до лікарів з проблемою дихання, однак швидка допомога не встигла довезти актрису до медзакладу. Про це інформує видання The New York Times.

Утруднене дихання сильно турбувало актрису в останні години її життя, тому вона звернулася до лікарів. Допомогти зірці так і не встигли. Про причини смерті в деталях поки не повідомляється.

Зірка &quot;Сексу у великому місті&quot; померла по дорозі в лікарнюСільвія Майлз (фото: GettyImages)

До речі, акторський дебют Сільвії Майлз відбувся в 1960 році на телебаченні у "Шоу Діка Ван Дайка" надалі вона виконала безліч невеликих ролей в різних телесеріалах, але саме роль домовласниці Джо Бака в драмі "Опівнічний ковбой" принесла актрисі популярність і номінацію на "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану.

Також актриса відома за ролями в серіалах "Секс у великому місті", "Життя на Марсі", "Прощай, моя красуня" та інших.

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