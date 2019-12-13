Непогана ідея, дівчата: Звіробій висловилася про викрадення її дітей

Маруся Звіробій прокоментувала загрозу викрадення (фото: РБК-Україна)

Розслідування вбивства Павла Шеремета привело до волонтера Марусі Звіробій

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим у четвер, 12 грудня. Під час брифінгу МВС були названі імена п'ятьох підозрюваних у гучній справі. Під час представлення результатів розслідування спливла несподівана інформація. Одна з підозрюваних, Юлія Кузьменко (ймовірна закладчиця вибухівки - Ред.) у телефонній розмові обговорювала можливість викрадення дітей відомого волонтера Марусі Звіробій, яку назвали "сакральною жертвою".

В цей же день Звіробій прокоментувала ситуацію. В інтерв'ю 5 каналу волонтер сказала, що як "сакральна жертва" стала вигідна абсолютно всім - і нинішній і попередній владі.

Учасниця АТО каже, що розмови про змови по телефону ще не означають, що вони будуть втілені.

"Непогана ідея звичайно, дівчатка, але давайте придумаємо щось інше", - відповіла Звіробій "учасницям змови" проти неї.

Волонтер також розповіла, що не вірить у причетність учасника війни і рок-музиканта Андрія Антоненка у замаху на Шеремета.

Вона також вважає, що те, що відбувається в суспільстві потрібно, щоб кардинально змінити настрій людей і ставлення до захисників України.

Звіробій каже, що по телефонним розмовам впізнала лише Інну Грищенко (Пуму), яку добре знає з 2014 року. Звіробій не сподобалося, що Пуму виставили лідером тільки через те, що вона "нагиркала на чоловіка".

Також волонтер сказала, що якщо Юлію Кузьменко (Лисицю), яка по телефону загрожувала її дітям, посадять, то вона особисто "прийде на суд її витягати".

Маруся Звіробій висловилася про замах на її дітей (відео: YouTube/5 канал)