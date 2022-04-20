Готуємося до Великодня: як зробити найпростішу глазур для паски
Паски - традиційна випічка на Великдень в Україні. Зазвичай її прикрашають глазур'ю, посипками, шоколадною крихтою, цукерками або горіхами.
Як зробити найпростішу глазур для паски та чим можна урізноманітнити – читайте нижче.
Біла
- Цукрова пудра - 250 г
- Яєчний білок - 2 шт.
- Борошно - щіпка
- Лимонний сік - 1 с. ложка
Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур буде готова, коли консистенція стане досить густою і перестане сильно розтікатися.
Цукрова
- Цукор - 200 г
- Вода - 75 мл
- Лимонний сік - 1 ч. ложка
Насипте цукор в каструлю і залийте водою на помірний вогонь. Помішуйте віночком до повного розчинення цукру. Варити сироп на середньому вогні 5 хвилин, поки він не стане густим. Додайте в нього ложку лимонного соку і залиште остигати, але постійно помішуйте. Коли охолоне - перетирайте масу протягом 5 хвилин, поки вона не побіліє.
Глазур зі згущеним молоком
- Сухе молоко - 4 ст. ложки
- Згущене молоко - 6 ст. ложок
- Лимонний сік - 2 ч. ложки
Змішайте сухе молоко і згущене молоко, додайте лимонний сік і вимішайте до однорідного стану – маса повинна бути густа. Нанесіть на паску і залиште на ніч.
Шоколадний
- Чорний шоколад - 100 г
- Рослинна олія - 1 ст. ложка
Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з маслом. Покрийте паску і залиште на годину.
Какао
- Масло вершкове - 25 г
- Какао - 15 г
- Цукрова пудра - 1 ст. ложка
- Молоко або вода - 2 ст. ложки
Розтопіть на водяній бані масло, додайте какао і потримайте на середньому вогні 1-2 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і додайте спочатку цукрову пудру, а потім молоко або воду. Поставте ще на 1-2 хвилини на вогонь.
Желатинова
- Цукрова пудра - 200 г
- Желатин - 5 г
- Лимонний сік - 10 мл
- Ванілін - 1 г
- Вода - 120 мл
У 40 мл теплої води розчинити желатин і дати йому набрякнути. Іншу воду вилити в каструлю і перемішати з цукровою пудрою. Довести на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішувати. Дати охолонути та додати желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішати, а потім збити міксером.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати великодні кекси для дітей - за простим і легким рецептом.
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