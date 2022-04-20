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Готуємося до Великодня: як зробити найпростішу глазур для паски

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 15:52
Готуємося до Великодня: як зробити найпростішу глазур для паски Фото: Як зробити найпростішу глазур для паски (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Паски - традиційна випічка на Великдень в Україні. Зазвичай її прикрашають глазур'ю, посипками, шоколадною крихтою, цукерками або горіхами.

Як зробити найпростішу глазур для паски та чим можна урізноманітнити – читайте нижче.

Біла

  • Цукрова пудра - 250 г
  • Яєчний білок - 2 шт.
  • Борошно - щіпка
  • Лимонний сік - 1 с. ложка

Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур буде готова, коли консистенція стане досить густою і перестане сильно розтікатися.

Цукрова

  • Цукор - 200 г
  • Вода - 75 мл
  • Лимонний сік - 1 ч. ложка

Насипте цукор в каструлю і залийте водою на помірний вогонь. Помішуйте віночком до повного розчинення цукру. Варити сироп на середньому вогні 5 хвилин, поки він не стане густим. Додайте в нього ложку лимонного соку і залиште остигати, але постійно помішуйте. Коли охолоне - перетирайте масу протягом 5 хвилин, поки вона не побіліє.

Глазур зі згущеним молоком

  • Сухе молоко - 4 ст. ложки
  • Згущене молоко - 6 ст. ложок
  • Лимонний сік - 2 ч. ложки

Змішайте сухе молоко і згущене молоко, додайте лимонний сік і вимішайте до однорідного стану – маса повинна бути густа. Нанесіть на паску і залиште на ніч.

Шоколадний

  • Чорний шоколад - 100 г
  • Рослинна олія - 1 ст. ложка

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з маслом. Покрийте паску і залиште на годину.

Какао

  • Масло вершкове - 25 г
  • Какао - 15 г
  • Цукрова пудра - 1 ст. ложка
  • Молоко або вода - 2 ст. ложки

Розтопіть на водяній бані масло, додайте какао і потримайте на середньому вогні 1-2 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і додайте спочатку цукрову пудру, а потім молоко або воду. Поставте ще на 1-2 хвилини на вогонь.

Желатинова

  • Цукрова пудра - 200 г
  • Желатин - 5 г
  • Лимонний сік - 10 мл
  • Ванілін - 1 г
  • Вода - 120 мл

У 40 мл теплої води розчинити желатин і дати йому набрякнути. Іншу воду вилити в каструлю і перемішати з цукровою пудрою. Довести на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішувати. Дати охолонути та додати желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішати, а потім збити міксером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати великодні кекси для дітей - за простим і легким рецептом.

А також писали про те, як можна оригінально зробити писанки вдома.

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