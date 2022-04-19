Коли можна і не можна пекти паски: запам'ятайте це просте правило

Випікання пасок до Великодня - особливе дійство, яке раз на рік відбувається на багатьох українських кухнях. Не менш важливим питанням, окрім рецептів, закупок і підготовки, є правильно обраний день.

Коли найкращий час для готування великодньої смакоти - читайте в матеріалі Styler .

В який день треба пекти паски?

Головну великодню страву готують на Страсному тижні і для цього є три дні: середа, четвер і субота. У понеділок-вівторок пекти паски зарано, в Страсну п'ятницю не можна, як, само собою, і у Великдень.

Тобто пекти цього року можна 20, 21, 23 квітня.

За народними звичаями в середу ввечері можна поставити опару, а вранці в Чистий четвер випікати.

Якщо ви плануєте пекти багато, можна окрім середи й четверга займатися випіканням ще й в суботу.

Випікати великодні паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками, не можна сваритися і кричати біля тіста.

Що означає паска на Великдень

За переказами Ісус після воскресіння приходив на трапезу до своїх учнів: вони для нього залишали за столом місце і ставили по центру столу круглий хліб.

Такий хліб пізніше стали пекти в церквах і родинах і назвали "паска". Це символ того, що на Великдень до кожного дому приходить Господь.

Чому не можна пекти в п'ятницю

Страсна п'ятниця - день, коли було розіп'ято Ісуса Христа. Це день великої жалоби, адже саме в цей день розіп'яли Христа.

Це найбільш суворий день Великого посту, коли не можна нічого їсти впродовж усього дня.