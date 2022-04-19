ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли можна і не можна пекти паски: запам'ятайте це просте правило

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 20:28
Коли можна і не можна пекти паски: запам'ятайте це просте правило Фото: Коли можна і не можна пекти паски (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Випікання пасок до Великодня - особливе дійство, яке раз на рік відбувається на багатьох українських кухнях. Не менш важливим питанням, окрім рецептів, закупок і підготовки, є правильно обраний день.

Коли найкращий час для готування великодньої смакоти - читайте в матеріалі Styler.

В який день треба пекти паски?

Головну великодню страву готують на Страсному тижні і для цього є три дні: середа, четвер і субота. У понеділок-вівторок пекти паски зарано, в Страсну п'ятницю не можна, як, само собою, і у Великдень.

Тобто пекти цього року можна 20, 21, 23 квітня.

За народними звичаями в середу ввечері можна поставити опару, а вранці в Чистий четвер випікати.

Якщо ви плануєте пекти багато, можна окрім середи й четверга займатися випіканням ще й в суботу.

Випікати великодні паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками, не можна сваритися і кричати біля тіста.

Що означає паска на Великдень

За переказами Ісус після воскресіння приходив на трапезу до своїх учнів: вони для нього залишали за столом місце і ставили по центру столу круглий хліб.

Такий хліб пізніше стали пекти в церквах і родинах і назвали "паска". Це символ того, що на Великдень до кожного дому приходить Господь.

Чому не можна пекти в п'ятницю

Страсна п'ятниця - день, коли було розіп'ято Ісуса Христа. Це день великої жалоби, адже саме в цей день розіп'яли Христа.

Це найбільш суворий день Великого посту, коли не можна нічого їсти впродовж усього дня.

Раніше ми писали, з яких дріжджів можна отримати найсмачнішу паску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пасха
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ