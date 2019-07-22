Оголошено штормове попередження: Україну накриють потужні зливи із грозами

Погода в Україні у понеділок, 22 липня, буде дощова, опади оминуть тільки східні та південні області. Локальні зливи і грози очікуються на Заході, у Житомирській та Вінницькій областях.Такий прогноз дала відомий синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Жителів столиці також чекає дощова погода в понеділок. Температура повітря вдень становитиме +26... +28 градусів, вночі очікується +16... +18 градусів.

Сила вітру складе від 5 до 10 метрів на секунду, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Карта погоди на 22 липня в Україні (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Температура повітря в денний час в середньому по Україні складе від +24 до +29 градусів, на Півдні буде спека аж до +33 градусів.

В темний час доби стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13... +18 градусів.

Через потужні зливи і грози 22 липня в Україні оголошено штормове попередження, зазначається на сайті Gismeteo.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як радять спеціалісти, під час грози існують ризики можливої появи кульової блискавки, тому краще не тримати вікна та двері відкритими і якомога менше користуватися електроприладами.

Якщо ви перебуваєте на природі, то краще сховатися від блискавок на ділянці з низькорослими деревами та в жодному разі не рекомендується знаходитися під високими деревами (соснами, дубами, тополями).

Метеокарта на 22 липня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, вже з вівторка, 23 липня, в Україні суттєво похолодає. На півночі, включаючи Київ, температура повітря знизиться до +20... +23 градусів.

Додамо, що нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.