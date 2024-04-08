Обвиняемая в госизмене Ирпенская педагог сбежала в РФ: чем занимается предательница
Директор коцюбинского частного учреждения дошкольного образования Алла Душкина, которую обвинили в сотрудничестве с российскими оккупантами, сбежала из Украины. Выяснилось, что сейчас она находится в РФ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал общественного деятеля Андрея Смолия.
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Сообщается, что предательница, возглавлявшая шпионскую группу в Киеве, в стране-агрессоре преподает в православной школе.
Напомним, директора детсада арестовали по обвинению в государственной измене в конце марта 2022 года.
По данным следствия, она сдавала россиянам позиции Вооруженных сил Украины взамен на должность "министра образования" в оккупационном "правительстве".
В мае суд выпустил Душкину из СИЗО под залог в полмиллиона гривен. После этого она ни разу не явилась в суде, в связи с чем было принято решение о принудительном поводе.
О том, что запроданка сбежала в Россию, сообщил ее адвокат.
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