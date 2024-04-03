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Кустурица похвалил Путина за войну в Украине и попросил денег у диктатора (видео)

Среда 03 апреля 2024 15:00
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Кустурица похвалил Путина за войну в Украине и попросил денег у диктатора (видео) Кустурица поблагодарил Путина за "историческую справедливость" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сербский режиссер и друг Путина Эмир Кустурица встретился с диктатором в Москве, похвалил за войну в Украине и попросил денег на "российский кинотриптих".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о чем именно шла речь во время встречи.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал "Кремль. Новости", The Moscow Times.

Отношение Кустурицы к войне в Украине

Во время встречи с Путиным в Москве Кустурица на ломаном русском поблагодарил диктатора за "личную историческую справедливость".

"И то, что сейчас в Украине происходит - борьба для нас. Мы, которые видели, что произошло с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербских", - подчеркнул художник, чем вызвал у главы РФ довольную улыбку.

Режиссер добавил, что, по его мнению, "эта аналогия - очень важна для всех".

Путин же заявил, что такая "оценка" совпадает с его "видением ситуации".

На что Кустурица просит денег у Путина

В то же время Кустурица попросил у Путина денег на кино.

Он признался, что хотел бы снять три картины по произведениям русских классиков и выразил надежду, что глава Кремля поможет в реализации подобных планов.

"У меня идея… Сделать российский триптих - три фильма. Первый будет называться "Инженер легких прогулок", это моя версия Достоевского. Потом Гоголь... (Повесть, - Ред.) о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем..." Третье - "Казаки" Льва Толстого... Если ваша поддержка будет", - подчеркнул режиссер.

Собирается ли Кустурица "на покой"

Кустурица рассказал, что сейчас работает над фильмом о постриженном в монахи травнике (по роману "Лавр" Евгения Водолазкина). Действие картины разворачивается в средневековой Руси.

Кроме того, режиссер заявил, что если сможет снять с помощью Путина все эти картины - завершит свою карьеру.

Российский диктатор отметил, что о завершении карьеры деятелю говорить еще слишком рано, и намекнул, что тот может получить желаемую помощь.

"До сегодняшнего дня вы так много сделали и, мне кажется, сделаете еще не меньше", - добавил Путин.

Напомним, ранее Польша, Франция и Германия предостерегли Европу насчет уступок Путину.

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