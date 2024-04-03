Встала на сторону оккупантов. Народную артистку Украины бросят за решетку на 10 лет

Народная артистка Украины Ружена Рублева, которая продвигала российскую пропаганду и поддерживала войну, приговорена к 10 годам заключения и лишения права занимать должности в сфере культуры на 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ровенский суд.

Что известно о Руженой Рублевой

Рублева, работавшая в херсонском театре и выступавшая на пропагандистских концертах в поддержку врага, получила соответствующий приговор.

Артистка, будучи гражданкой Украины, сознательно приобщилась к российской агрессии, выступая на митинге-концерте в Москве во время российского вторжения на территорию Украины. Во время выступления, сопровождая "хор войск национальной гвардии Российской Федерации", она исполнила музыкальную композицию, содержащую слова "Тут птицы не поют…".

Рублева поддерживала пророссийскую позицию, проявившуюся в ее участии в коллаборационных мероприятиях, выступлениях в поддержку аннексии украинских территорий и возглавлении российского театра в Геническе.

На судебном заседании свидетель заявил, что давления на работников театра в оккупированном Херсоне не было, а Рублева была за пророссийскую позицию.

Биография Рублевой

Рублева Ружена окончила Херсонское музыкальное училище по специальности "хормейстер". В дальнейшем преподавала музыку.

С 1999 года Рублева работала артисткой-вокалисткой Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Кулиша.

В 2021 году указом Президента Украины Рублевой присвоено звание "народная артистка Украины". Также она являлась руководителем первичной профсоюзной организации Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша.

В 2022 году следствие установило, что Рублева участвовала в митинге-концерте в Москве, посвященном оккупации части Украины в сопровождении хора национальной гвардии РФ. Рублева прославляла и оправдывала действия России.

В этом году она перешла на сторону Кремля. Рублеву назначили директором двух музыкальных школ в тогда еще оккупированном Херсоне.

В 2023 году Ружене Рублевой объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Руженая Рублева (фото из соцсетей)