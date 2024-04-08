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Обвинувачена в держзраді Ірпінська освітянка втекла до РФ: чим займається зрадниця

Понеділок 08 квітня 2024 20:31
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Обвинувачена в держзраді Ірпінська освітянка втекла до РФ: чим займається зрадниця Алла Душкіна (фото: t.me/s/smolii_ukraine)
Автор: Іванна Пашкевич

Директорка коцюбинського приватного закладу дошкільної освіти Алла Душкіна, яку звинуватили у співпраці з російськими окупантами, втекла з України. З’ясувалося, що нині вона перебуває в РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler)з посиланням на Telegram-канал громадського діяча Андрія Смолія.

Деталі

Повідомляється, що зрадниця, яка очолювала шпигунську групу в Києві, в країні-агресорці викладає в православній школі.

Нагадаємо, директорку дитсадка заарештували за звинуваченням у державній зраді наприкінці березня 2022 року.

За даними слідства, вона здавала росіянам позиції Збройних сил України взамін на посаду "міністерки освіти" в окупаційному "уряді".

У травні суд випустив Душкіну із СІЗО під заставу в пів мільйона гривень. Після цього вона жодного разу не з’явилася в суді, у зв’язку з чим було прийняте рішення про примусовий привід.

Про те, що запроданка втекла до Росії, повідомив її адвокат.

Нещодавно ми розповідали, що народну артистку України кинуть за грати на 10 років.

Також ми писали, що Кустуріца похвалив Путіна за війну в Україні й попросив грошей у диктатора.

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