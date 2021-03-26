Звинувачена в сепаратизмі екс-нардеп від КПУ виграла у ЄСПЛ справу проти України

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь колишнього народного депутата від КПУ Алли Александровської у її позові проти України. Таким чином, держава зобов'язали виплатити харків'янці 19 тисяч євро компенсації.

Про це йдеться в рішенні , опублікованому на сайті ЄСПЛ.

Екс-лідера харківських комуністів Александровську в 2016 році звинувачували у посяганні на територіальну цілісність України та даванні хабаря. Політик брала активну участь у проросійських мітингах у Харкові в 2014 році.

У червні 2016-го її затримали і помістили в СІЗО, а в жовтні суд змінив запобіжний захід на домашній арешт з носіння електронного браслета. Як стверджувала захист Александровської, жінка мала потребу у спеціалізованому лікуванні у профільній лікарні, оскільки має хворобу серця і проблеми з тиском. Влітку того року адвокат комуністки направив заяву в Євросуд, де прийняли справу до розгляду.

Як написав адвокат екс-нардепа Олександр Шадрін у своєму Facebook, 25 березня ЄСПЛ виніс рішення по справі "Алла Олександрівна Александровська проти України" і постановив стягнути 19 163 євро компенсації, включаючи 3 000 євро витрат на правову допомогу адвокатів та 563 євро додаткових витрат.

"Європейський суд з прав людини визнав:

- незаконним і необґрунтованим затримання Алли Олександрівни на День Конституції 28.06.2016 року (порушення пункту 1 (с) статті 5);

- визнав арешт протягом 4-х місяців надмірно тривалим (порушення пункту 3 статті 5 Конвенції);

- визнав тримання у металевій клітці принижуючим гідність поводженням (порушення статті 3 Конвенції)", - написав він.