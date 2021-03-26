ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Звинувачена в сепаратизмі екс-нардеп від КПУ виграла у ЄСПЛ справу проти України

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 16:56
Звинувачена в сепаратизмі екс-нардеп від КПУ виграла у ЄСПЛ справу проти України Колаж РБК-Україна: комуністка Алла Александровська виграла справу в ЄСПЛ
Автор: Володимир Костирін

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь колишнього народного депутата від КПУ Алли Александровської у її позові проти України. Таким чином, держава зобов'язали виплатити харків'янці 19 тисяч євро компенсації.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті ЄСПЛ.

Екс-лідера харківських комуністів Александровську в 2016 році звинувачували у посяганні на територіальну цілісність України та даванні хабаря. Політик брала активну участь у проросійських мітингах у Харкові в 2014 році.

У червні 2016-го її затримали і помістили в СІЗО, а в жовтні суд змінив запобіжний захід на домашній арешт з носіння електронного браслета. Як стверджувала захист Александровської, жінка мала потребу у спеціалізованому лікуванні у профільній лікарні, оскільки має хворобу серця і проблеми з тиском. Влітку того року адвокат комуністки направив заяву в Євросуд, де прийняли справу до розгляду.

Як написав адвокат екс-нардепа Олександр Шадрін у своєму Facebook, 25 березня ЄСПЛ виніс рішення по справі "Алла Олександрівна Александровська проти України" і постановив стягнути 19 163 євро компенсації, включаючи 3 000 євро витрат на правову допомогу адвокатів та 563 євро додаткових витрат.

"Європейський суд з прав людини визнав:

- незаконним і необґрунтованим затримання Алли Олександрівни на День Конституції 28.06.2016 року (порушення пункту 1 (с) статті 5);

- визнав арешт протягом 4-х місяців надмірно тривалим (порушення пункту 3 статті 5 Конвенції);

- визнав тримання у металевій клітці принижуючим гідність поводженням (порушення статті 3 Конвенції)", - написав він.

Як повідомлялося, нещодавно Рада прийняла за основу закон про виконання рішень ЄСПЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя ЕСПЧ Суд
LITE
В Україну йде різке потепління з дощами: з хорошою погодою пощастить не всім
В Україну йде різке потепління з дощами: з хорошою погодою пощастить не всім