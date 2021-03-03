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Рада схвалила за основу закон про виконання рішень ЄСПЛ: що він пропонує

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 14:32
Рада схвалила за основу закон про виконання рішень ЄСПЛ: що він пропонує Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу законопроект №4048 про виконання рішень Європейського суду з прав людини. За документ проголосували 305 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Проект пропонує внести до українського законодавства ряд змін через відповідні рішення Європейського суду з прав людини щодо права працівників сфери транспорту на страйк, а також щодо відбування засудженими покарань.

Зміни щодо права на страйки

На виконання рішення у справі "Веніамін Тимошенко та інші проти України" закон визначає, що страйк на підприємствах транспорту проходить на загальних засадах.

Також у документі прописана заборона страйку, якщо припинення роботи може створити загрозу національній безпеці, та в умовах надзвичайного та воєнного станів.

При цьому пропонується прибрати норму, що під час надзвичайного стану обмежити право на страйки можна не довше, ніж на місяць, а для продовження такого обмеження необхідно ухвалювати спільний акт президента та Ради. Тобто, обмеження можна встановити одразу на весь час НС.

Зміни щодо відбування покарання

Відповідні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу пропонуються на основі трьох справ ЄСПЛ: Василь Іващенко проти України, Найдьон проти України та Петухов проти України.

Закон передбачає зменшити для довічно ув’язнених мінімальний строк відбуття покарання, який необхідний для клопотання про помилування - з 20 до 10 років.

Змінюється і порядок їх тримання. Пропонується скасувати ізольоване тримання засуджених, яким довічне позбавлення волі замінили на певний строк у порядку помилування чи амністії.

Натомість передбачається, що усіх "довічників", яким пом’якшили покарання (через амністію/помилування чи відповідно до статті 82 ККУ) будуть тримати у звичайних житлових приміщеннях у виправних колоніях максимального рівня безпеки.

У законі прописані й особливості та алгоритм дій для заміни довічного ув’язнення на більш м’яке покарання. Статтю 154 КВК пропонують доповнити нормою про те, що невід’ємною частиною клопотання про пом’якшення покарання для таких засуджених буде особистий план реінтеграції у суспільство.

Такий план повинен містити заходи, що мають за час відбування пом’якшеного покарання усунути чинники, які можуть призвести до повторного злочину, та докази, які будуть підтверджувати можливість реінтеграції засудженого у суспільство після звільнення.

Адміністрація колонії буде не лише брати участь у розробці таких планів, але надаватиме суду свої висновки щодо їх обґрунтованості. Перед умовно-достроковим звільненням засуджений повинен буде надати суду звіт про виконання особистого плану реінтеграції з аналізом причин успішності чи неуспішності цих заходів.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада 2020-го міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні понад півтори тисячі осіб відбуває довічне ув'язнення. За його словами, утримання кожного з них обходиться у 10 тис. гривень на місяць.

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