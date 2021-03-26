Обвиненная в сепаратизме экс-нардеп от КПУ выиграла в ЕСПЧ дело против Украины

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу бывшего народного депутата от КПУ Аллы Александровской в ее иске против Украины. Таким образом, государство обязали выплатить харьковчанке 19 тысяч евро компенсации.

Об этом говорится в решении , опубликованном на сайте ЕСПЛ.

Экс-лидера харьковских коммунистов Александровскую в 2016 году обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины и даче взятки. Политик принимала активное участие в пророссийских митингах в Харькове в 2014 году.

В июне 2016-го ее задержали и поместили в СИЗО, а в октябре суд изменил меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета. Как утверждала защита Александровской, женщина нуждалась в специализированном лечении в профильной больнице, поскольку имеет болезнь сердца и проблемы с давлением. Летом того года адвокат коммунистки направил заявление в Евросуд, где приняли дело к рассмотрению.

Как написал адвокат экс-нардепа Александр Шадрин в своем Facebook, 25 марта ЕСПЧ вынес решение по делу "Алла Александровна Александровская против Украины" и постановил взыскать 19 163 евро компенсации, включая 3 000 евро расходов на правовую помощь адвокатов и 563 евро прочих расходов и издержек.

"Европейский суд по правам человека признал:

- незаконным и необоснованным задержание Аллы Александровны на День Конституции 28.06.2016 года (нарушение пункта 1 (с) статьи 5);

- признал арест на протяжении 4-х месяцев чрезмерно длительным (нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции);

- признал содержание в металлической клетке унижающим достоинство обращением (нарушение статьи 3 Конвенции)", - написал он.