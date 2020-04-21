ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна може запропонувати світу свої сховища для зберігання нафти, - Вітренко

Новини » Економіка     21.04.2020 - 06:54
Україна може запропонувати світу свої сховища для зберігання нафти, - Вітренко
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Бізнес зі зберігання нафти може стати для України прибутковим, вважає Вітренко

Україна може запропонувати свої потужності для зберігання світової нафти. Про це на тлі падіння цін на нафту заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, у світі "вже немає де зберігати нафту", і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. Україна ж має нафтотранспортну систему та заводи.

"В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості", - написав Вітренко у Facebook.

Він додав, що бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.

"Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати... Потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобуваючих країн", - підкреслив Вітренко, додавши, що раніше у Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив після падіння цін на нафту, що США закачають у нафтосховища 75 млн барелів сировини. Таким чином стратегічні нафтосховища будуть майже повністю заповнені.

Ціна американської нафти впала нижче нуля вперше в історії Наглядова рада "Нафтогазу" розгляне претензії до "Газпрому" на 17 млрд доларів
Новини України нефтьНафтогаз України
News
On Top