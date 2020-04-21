Україна може запропонувати світу свої сховища для зберігання нафти, - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Бізнес зі зберігання нафти може стати для України прибутковим, вважає Вітренко

Україна може запропонувати свої потужності для зберігання світової нафти. Про це на тлі падіння цін на нафту заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, у світі "вже немає де зберігати нафту", і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. Україна ж має нафтотранспортну систему та заводи.

"В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості", - написав Вітренко у Facebook.

Він додав, що бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.

"Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати... Потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобуваючих країн", - підкреслив Вітренко, додавши, що раніше у Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив після падіння цін на нафту, що США закачають у нафтосховища 75 млн барелів сировини. Таким чином стратегічні нафтосховища будуть майже повністю заповнені.