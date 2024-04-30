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Возмущены церковь и феминистки: что не так с песней представителей Испании на Евровидении 2024

Nebulossa (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Песенный конкурс Евровидение - это мероприятие, где почти всегда возникают скандалы, которые иногда серьезно подрывают репутацию участников. Так произошло и с представителями Испании этого года, электропоп-дуэтом Nebulossa, песня которых вызвала критику со стороны феминистического сообщества.

Что именно возмутило испанцев, в том числе феминисток и даже церковь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использовались следующие источники: BBC.

За что критикуют песню "Zorra"

Так, феминистическое сообщество Испании утверждает, что песня под названием "Zorra" содержит сексизм.

Это испанское слово часто переводится как "су*а" или "прости*утка" (в неформальной лексике), а отрывок из текста песни звучит так: "Если я выхожу на улицу одна, то я прости*утка / Если я веселюсь, то я самая развратная / Когда я получаю то, что хочу, - я су*а, су*а / Это никогда не потому, что я этого заслуживаю".

Отмечается, что композиция задумана как ответ на мизогинию и двойные стандарты, с которыми сталкиваются женщины.

Nebulossa (фото: instagram.com/nebulossa_oficial)

Если же мужчину называют zorra, это просто означает "негодяй".

Однако Феминистическое движение Мадрида все равно критикует песню, утверждая, что она "оскорбляет женщин в сексистском ключе".

Движение считает "абсурдным" утверждение, что "настойчивое повторение" слова zorra может "расширить возможности" женщин.

Кто встал на защиту Nebulossa

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес не разделяет возмущения по поводу песни. По его мнению, она бросает вызов сексистским стереотипам.

"Мне кажется, что феминизм не только справедлив, он может быть веселым, и такого рода провокации должны исходить от культуры", - сказал премьер в эфире программы Al Rojo Vivo на телеканале La Sexta.

Nebulossa (фото: instagram.com/nebulossa_oficial)

Ирен Монтеро, министр по вопросам равенства, также поддержала эту позицию, охарактеризовав трек как "радостную песню, которая ломает стереотипы".

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил это мнение, отметив, что песня дуэта Nebulossa не нарушает их политику, которая запрещает тексты, которые могут повредить репутации конкурса. Сам дуэт также проигнорировал критику.

Что известно о дуэте Nebulossa

Дуэт Nebulossa был образован в 2018 году Марией Блас и Марком Дасуза, которые состоят в браке уже более 20 лет и имеют двоих детей.

Их песня "Zorra" же стала вирусной: она набрала более 3 миллионов просмотров на YouTube. Дуэт не ожидал такого успеха.

 

Когда состоится Евровидение 2024

Песенный конкурс пройдет в мае в городе Мальме, Швеция. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (Украина выступит в первой половине первого полуфинала), а гранд-финал состоится 11 мая.

Недавно мы рассказывали, что известно о швейцарце Nemo, которого букмекеры называют потенциальным победителем Евровидения 2024.

Также узнайте, сколько стоят билеты на Евровидение 2024 в Мальме и где их купить.

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