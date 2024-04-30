Обурені церква і феміністки: що не так з піснею представників Іспанії на Євробаченні 2024

За що критикують пісню "Zorra"

Так, феміністична спільнота Іспанії стверджує, що пісня під назвою "Zorra" містить сексизм.

Це іспанське слово часто перекладається як "су*а" або "повія" (у неформальній лексиці), а уривок із тексту пісні звучить так: "Якщо я виходжу на вулицю сама, то я шльондра / Якщо я веселюся, то я найрозпусніша / Коли я отримую те, що хочу, - я су*а, су*а / Це ніколи не тому, що я на це заслуговую".

Зазначається, що композиція задумана як відповідь на мізогінію і подвійні стандарти, з якими зіштовхуються жінки.

Nebulossa (фото: instagram.com/nebulossa_oficial)

Якщо ж чоловіка називають zorra, це просто означає "негідник".

Однак Феміністичний рух Мадрида все одно критикує пісню, стверджуючи, що вона "ображає жінок у сексистському ключі".

Рух вважає "абсурдним" твердження, що "наполегливе повторення" слова zorra може "розширити можливості" жінок.

Хто став на захист Nebulossa

Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не поділяє обурення з приводу пісні. На його думку, вона кидає виклик сексистським стереотипам.

"Мені здається, що фемінізм не тільки справедливий, він може бути веселим, і такого роду провокації повинні йти від культури", - сказав прем’єр в ефірі програми Al Rojo Vivo на телеканалі La Sexta.

Nebulossa (фото: instagram.com/nebulossa_oficial)

Ірен Монтеро, міністерка з питань рівності, також підтримала цю позицію, схарактеризувавши трек як "радісну пісню, яка ламає стереотипи".

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила цю думку, зазначивши, що пісня дуету Nebulossa не порушує їхню політику, яка забороняє тексти, що можуть зашкодити репутації конкурсу. Сам дует також проігнорував критику.

Що відомо про дует Nebulossa

Дует Nebulossa був утворений 2018 року Марією Блас і Марком Дасуза, які перебувають у шлюбі вже понад 20 років і мають двох дітей.

Їхня пісня "Zorra" же стала вірусною: вона набрала понад 3 мільйони переглядів на YouTube. Дует не очікував такого успіху.

Коли відбудеться Євробачення 2024

Пісенний конкурс пройде в травні у місті Мальме, Швеція. Перший і другий півфінали заплановані на 7 і 9 травня (Україна виступить у першій половині першого півфіналу), а гранд-фінал відбудеться 11 травня.