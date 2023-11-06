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Обстреляли во второй раз. Что известно об Одесском национальном художественном музее, который уничтожает Россия (фото)

Одесский национальный художественный музей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Ночью 6 ноября Россия обстреляла Одессу. В результате повреждено 20 многоквартирных домов, более двух десятков автомобилей, инфраструктура. В частности, уже второй раз повреждения терпит Одесский национальный художественный музей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом памятнике украинской культуры.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, Telegram-канал главы Одесского ОВА Олега Кипера, Facebook-страница Одесского национального художественного музея.

История музея

Музей был открыт 6 ноября 1899 года благодаря Одесскому обществу изящных искусств. Собирать коллекцию музея начали с картин, которые передала Имперская академия искусств в Петербурге.

В 2021 году музей получил статус национального. В том же году музей передали в собственность государства.

За все годы существования у музея было 11 названий, которые меняли чуть ли не каждое десятилетие. Современное название он получил в 2021 году.

Одесский национальный художественный музей (фото: facebook.com/onfam.ua)

Экспозиция Одесского национального художественного музея насчитывает несколько десятков экспонатов. Среди наиболее выдающихся художественных картин:

  • официальный портрет Екатерины II во весь рост
  • портрет полковника Пальменбаха
  • портрет неизвестного юноши (Орест Кипренский, 1-я четверть XIX века)
  • портрет Н. Оболенской
  • портрет Н. Габаевой
  • портрет жены (Борис Кустодиев)

Несколько позже в музее начали появляться пейзажи, в частности, Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина. К слову, в 2005 году из музея похитили картину Ивана Айвазовского "Морской вид". В здание музея грабители проникли через разбитое окно. Работа была возвращена в январе 2006 года.

Кроме того, в одной из подземных галерей сохранились уникальные декоративные росписи швейцарских мастеров, датируемые 1895 годом.

Россия уничтожает культурный код Украины

20 июля 2023 года здание музея впервые пострадало в результате обстрелов россиян.

 

 

Во второй раз это произошло в ночь на 5 ноября 2023 года в результате российской ракетной атаки по центру Одессы.

"В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия удара российской ракеты по музею (фото: facebook.com/onfam.ua)

Сегодня музей отмечает свой 124-й день рождения. В настоящее время музей закрыт, выставки также перенесены. Среди пострадавших экспозиций:

  • Маргит и Романа Сельских "Солнце заката / Sol occidens" из коллекции Эдуарда Дымшица
  • Борис Айзенберг "Цветы по отвалам"
  • работы Александра Грехова
  • Стас Желобнюк "Black Sea"
  • Владимир Семков "Радость"
  • Альбина Ялоза "Алтарь небесного войска"
  • Kinder Album "Большие луга, обильные травы"

 

Напомним, что в ночь на 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Тогда святыня была частично разрушена.

Мы также сообщали о гибели на фронте Юрия Глодана, чью семью убила российская ракета. В апреле 2022 года мужчина потерял жену, тещу и 3-месячную дочь.

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