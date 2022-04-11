Загальна мобілізація: чи мають право вам вручати повістки на вулицях і в готелях

Види повісток

Вони бувають чотирьох видів:

- уточнення облікових даних;

- проходження медкомісії;

- призов на військову службу до ЗСУ;

- прибути на призовну дільницю.

У першому випадку військомат збирає дані про чоловіка. Це склад сім'ї, місце роботи, а також стан здоров'я. У другому - комісія визначить чи придатний призовник до служби.

У третьому випадку повістку зазвичай дають після проходження медогляду, але можуть і без нього. На цей виклик варто обов'язково зявитися до військомату. Зазвичай після такої повістки чоловіків забирають на строкову службу.

Якщо отримали четвертий вид - протягом 12-24 годин ви маєте з'явитися на призовний пункт. Це не означає, що чоловіка одразу відправлять до війська. Є кілька варіантів, які слідують після проходження медогляду, який встановить придатність до служби.

Вручити повістку можуть особисто в руки за місцем проживання чи роботи, передати рідними та навіть запхати у двері. Після отримання треба прийти у військомат. У іншому випадку призовника можуть притягти до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що вручити повістку можуть будь-де: і на вулиці, і на блокпості. У Законі цей момент не уточнений. Повістка видається на підставі документу, що посвідчує особу.

Хто вручає повістки?

Співробітники військових комісаріатів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування можуть вручати повістки. Також вони можуть бути передані безпосередньо посадовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.