Всеобщая мобилизация: вправе ли вам вручать повестки на улицах и в отелях

Виды повесток

Они бывают четырех видов:

- уточнение учетных данных;

- прохождение медкомиссии;

- призыв на военную службу в ВСУ;

- прибыть на призывной участок.

В первом случае военкомат собирает данные о мужчине. Это состав семьи, место работы, состояние здоровья. Во втором – комиссия определит пригодный ли призывник к службе.

В третьем случае повестку обычно дают после прохождения медосмотра, но могут быть и без него. На этот вызов следует обязательно явиться в военкомат. Обычно после такой повестки мужчин забирают на срочную службу.

Если получили четвертый вид - в течение 12-24 часов вы должны явиться на призывной пункт. Это не значит, что мужчину сразу отправят в армию. Есть несколько вариантов, следующих после прохождения медосмотра, который установит пригодность к службе.

Вручить повестку могут лично в руки по месту жительства или работы, передать родными и даже запихать в дверь. После получения нужно прийти в военкомат. В противном случае призывники могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Отметим, что вручить повестку могут где угодно: и на улице, и на блокпосте. В Законе этот момент не уточнен. Повестка выдается на основании документа, удостоверяющего личность.

Кто вручает повестки?

Сотрудники военных комиссариатов, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления могут вручать повестки. Они могут быть переданы непосредственно должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.