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Обрабатываем деревья и кустарники от вредителей без использования "химии": лучшие способы

Фото: Как правильно обрабатывать деревья и кустарники (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Без обработки деревьев и кустарников вы рискуете потерять не только урожай, но и целый сад, ведь тля, клещи и другие вредители наносят реальный вред. Обычно садоводы прибегают к обработке разного рода покупной "химией", но это не обязательно.

Об этом идет речь на канале Дача. Сад і город.

Настой табака

Такое средство помогает против тли и медяниц.

Для опрыскивания возьмите на 10 л воды 2 л настоя табака (200 г махорки настаивайте двое суток на 10 л воды).

Добавьте 30-40 г растворенного в воде хозяйственного мыла и заливайте в опрыскиватель. Обработайте рано утром или поздно вечером.

Настой ботвы картофеля

Хорош против плодовых клещей и тли. 2 кг зеленой или 1 кг сухой ботвы залейте 10 л воды, настаивайте 4-5 часов, процедите.

Опрыскивайте сад в безветренную погоду вечером.

Настой луковой шелухи и чеснока

Используйте его против тли, медяниц и плодовых клещей. 200-300 г шелухи залейте 10 л воды, настаивайте 4-5 дней, процедите.

Однако еще лучшие результаты дает настой измельченных головок чеснока (200-300 г на 10 л воды).

Перед опрыскиванием разбавьте 1:10 водой, влейте 40 мл жидкого мыла.

Раньше мы писали, когда и как сажать "зимний" чеснок, чтобы получить обильный урожай в следующем году.

Также читайте, как правильно сажать и ухаживать за малиной осенью.

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сад и огород