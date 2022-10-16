Обрабатываем деревья и кустарники от вредителей без использования "химии": лучшие способы

Настой табака

Такое средство помогает против тли и медяниц.

Для опрыскивания возьмите на 10 л воды 2 л настоя табака (200 г махорки настаивайте двое суток на 10 л воды).

Добавьте 30-40 г растворенного в воде хозяйственного мыла и заливайте в опрыскиватель. Обработайте рано утром или поздно вечером.

Настой ботвы картофеля

Хорош против плодовых клещей и тли. 2 кг зеленой или 1 кг сухой ботвы залейте 10 л воды, настаивайте 4-5 часов, процедите.

Опрыскивайте сад в безветренную погоду вечером.

Настой луковой шелухи и чеснока

Используйте его против тли, медяниц и плодовых клещей. 200-300 г шелухи залейте 10 л воды, настаивайте 4-5 дней, процедите.

Однако еще лучшие результаты дает настой измельченных головок чеснока (200-300 г на 10 л воды).

Перед опрыскиванием разбавьте 1:10 водой, влейте 40 мл жидкого мыла.