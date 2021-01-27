Освітній омбудсмен зробив важливу заяву про шкільну форму

Школярі сидять на уроці (фото: kmu.gov.ua)

В Україні учні не зобов'язані носити обов'язкову шкільну форму, а примус до цього є порушенням прав учнів.

Про це 27 січня заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у своєму Facebook.

Він також зауважив, що на ситуацію з нав'язуванням носіння шкільної форми - з відповідним фасоном і кольором - в деяких установах освіти скаржаться батьки учнів.

Горбачов звернув увагу, що в дискусіях з цього приводу виникає плутанина, оскільки учасники дискусії не відрізняють "шкільний одяг (одяг для школи)" від "обов'язкової шкільної форми".

"А це - принципово різні речі. Одяг для школи - це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все. Будь-які вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні", - заявив омбудсмен.

Водночас обов'язковою шкільною формою є уніформа, однаковий для всіх (юнаків і дівчат відповідно) зразок одягу.

Горбачов розповів про покарання, які застосовують у деяких школах через "недотримання форми одягу".

"Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі "не того кольору" або "не того фасону" починається цькування, погрози та приниження з боку адміністрації закладу та вчителів: учня чи ученицю публічно сварять, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять", - пише він.

Омбудсмен додав, що проблема не насправді серйозніша, ніж здається на перший погляд, позаяк "обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань та принижень".

"А це вже - дуже небезпечно, оскільки обов'язкова шкільна форма не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, але й санкції за її "недотримання" завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя. Тому цю тему я вважаю вкрай важливою", - наголосив Горбачов.

Омбудсмен закликав батьків учнів, які зіткнулися з подібними прояви цькування в школах через одяг учнів, подавати скарги та заяви до Служби освітнього омбудсмена за цим посиланням або на електронну пошту ez@eo.gov.ua.

У прес-службі освітнього омбудсмена також нагадали, що постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження шкільної форми для учнів середніх навчальних закладів" від 22 серпня 1996 року вже не є чинною. Тому деякі керівники навчальних закладів марно посилаються на законодавство, яке втратило чинність.

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