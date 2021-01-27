Образовательный омбудсмен сделал важное заявление о школьной форме

Школьники сидят на уроке (фото: kmu.gov.ua)

В Украине ученики не обязаны носить обязательную школьную форму, а принуждение к этому является нарушением прав учащихся.

Об этом 27 января заявил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев в своем Facebook.

Он также отметил, что на ситуацию с навязыванием ношения школьной формы - с соответствующим фасоном и цветом - в некоторых учреждениях образования жалуются родители учеников.

Горбачев обратил внимание, что в дискуссиях по этому поводу возникает путаница, поскольку участники дискуссии не отличают "школьную одежду (одежду для школы)" от "обязательной школьной формы".

"А это - принципиально разные вещи. Одежда для школы - это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде есть опрятность, удобство, соответствие сезона. Все. Любые требования относительно стиля, цвета или других атрибутов школьной одежды недопустимы и незаконны", - заявил омбудсмен.

В то же время обязательной школьной формой является униформа, одинаковый для всех (юношей и девушек соответственно) образец одежды.

Горбачев рассказал о наказаниях, которые применяют в некоторых школах из-за "несоблюдения формы одежды".

"Например, за то, что ребенок приходит в одежде "не того цвета" или "не того фасона" начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям", - пишет он.

Омбудсмен добавил, что проблема не самом деле серьезнее, чем кажется на первый взгляд, так как "обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений".

"А это уже - очень опасно, поскольку обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и санкции за его "несоблюдение" наносят ребенку серьезных моральных травм, которые могут остаться на всю жизнь. Поэтому эту тему я считаю крайне важной", - подчеркнул Горбачев.

Омбудсмен призвал родителей учеников, которые столкнулись с подобными проявления травли в школах из-за одежды учащихся, подавать жалобы и заявления в Службу образовательного омбудсмена по этой ссылке или на электронную почту ez@eo.gov.ua.

В пресс-службе образовательного омбудсмена также напомнили, что постановление Кабинета Министров Украины "О введении школьной формы для учащихся средних учебных заведений" от 22 августа 1996 года уже не является действующей. Поэтому некоторые руководители учебных заведений напрасно ссылаются на законодательство, которое утратило силу.

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