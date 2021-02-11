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Засніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиці

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 18:43
Засніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиці Сніг у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Сьогодні, 11 лютого, Київ продовжило засипати снігом. Комунальники не встигають справлятися з розчищенням доріг і вулиць. Але за прогнозом синоптиків, активні опади повинні припиниться 13-14 лютого.

Пропонуємо вам подивитися фотографії засніженій столиці, які зробив фотокореспондент "РБК-Україна".

Засніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиціЗасніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиці

Сніг у Києві (фото: РБК-Україна)

У центрі Києва дороги почищені, але на узбіччях перебувати дуже багато снігу. Також на фото видно, як комунальники намагаються очистити тротуари. Незважаючи на снігопад життя в столиці не зупиняється.

Засніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиціЗасніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиціЗасніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиці

Сніг у Києві (фото: РБК-Україна)

Щоб зменшити кількість людей на дорогах, влада Києва вирішили закрити школи та дитсадки на два дні - 11-12 лютого. При цьому жителів столиці закликали користуватися автомобілями в крайній потребі, щоб не створювати затори на дорогах.

Засніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиціЗасніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиці

Сніг у Києві (фото: РБК-Україна)

Людей також попросили прибрати автомобілі з проїжджої частини, оскільки вони можуть заважати комунальникам прибирати сніг.

Засніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиціЗасніжений Київ очима фотографа: що відбувається у столиці

Сніг у Києві (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, кліматологи приголомшили прогнозами. За їх словами, весна в Україні стане екстремальною. Кінець лютого порадує потеплінням, але за ним буде нове похолодання.

Очікується, що зима в Україні закінчиться не раніше середини березня. А ось квітень і травень стануть екстремальними місяцями, оскільки буде велика кількість опадів.

Ми також писали про те, після снігопадів на Одесу обрушилася вода. Машини плавали по вулицях.

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