"Обида большая": Влад Яма заблокировал Славу Демина и его 12-летнего сына в Instagram

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что хореограф Влад Яма, с начала войны находящийся в США, заблокировал его в Instagram. Ограничил доступ он и его 12-летнему сыну.

Об этом Демин в своей программе "Слава ПРО".

Что стало причиной

По словам Демина, жена Ямы его не заблокировала. К тому же он не знает, что именно стало причиной таких действий хореографа, ведь в последний раз они общались летом.

"Для меня стало неожиданным открытием, что я заблокирован в Instagram у хореографа. Хотя мы общались в последний раз, пожалуй, летом и ничего не предвещало беды. Я, честно говоря, так и не понял, чего впал в немилость Владу, потому что его жена Лилия меня не заблокировала", - сказал ведущий.

Телеведущий предположил, что причиной могло стать последнее интервью с Ямой, в котором он рассказывал о своем временном переезде в США во время войны. Чтобы выяснить ситуацию, Демин, по его словам, написал хореографу в личные сообщения в Telegram, но так до сих пор не получил ответа.

Демин считает, что обида велика, ведь Яма заблокировал и его 12-летнего сына ведущего.

"Я написал Яме лично, но ответа не получил. Влад, я так не понимаю, почему ты меня заблокировал. Но на самом деле обида велика, потому что заблокирован не только я, но и мой 12-летний сын, что меня еще больше удивило", - сказал Демин.

Он считает, что все конфликты всегда нужно решать, поэтому до сих пор ждет ответа.