"Мы жили вместе": Слава Демин признался, что встречался с известной телеведущей
Известный украинский ведущий Слава Демин впервые признался, что общался с известной телеведущей. В частности, они даже успели пожить вместе несколько месяцев.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Что известно об их отношениях
По его словам, после нескольких месяцев совместной жизни отношения пары не выдержали проверки на прочность. Как объяснил Слава, они просто не сошлись в быту.
"Я был в отношениях с известной телеведущей. И мы даже жили вместе. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быту. Поэтому она переехала в другую квартиру", - написал Демин.
Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (скрин)
Однако после разрыва отношений они остались друзьями. Также Слава признался, что бывшая даже позволяла ему пожить у нее, пока тот переезжал в другую квартиру.
"Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал из одной арендованной квартиры в другую", - добавил ведущий.
Слава Демин рассказал о романе с известной ведущей (скрин)
К тому же Демин решил оставить в секрете имя известной ведущей, с которой был в отношениях.
Добавим, что ведущий в 2021 году развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет. Их разрыв прошел интеллигентно, и они остались друзьями.
Слава Демин (instagram.com/slavademin_official)
Ранее Демин рассказал об ужасных издевательствах матери. Он признался, что являлся в детстве жертвой домашнего насилия.
Также мы писали, что телеведущий Владимир Остапчук после развода со второй женой стал встречаться с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.