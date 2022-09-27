"Помогаем на своем фронте": жена Влада Ямы рассказала, почему хореограф не вернулся в Украину

Жена Влада Ямы Лилиана рассказала, что муж остается с ней и сыном Леоном в США, куда знаменитый украинский хореограф и судья "Танців з зірками" вывез семью после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом 27 сентября Лилиана написала в своем Insagram в stories .

Знаменитость после выезда из Украины длительное время не появлялся в медийном пространстве, а затем летом в одном из интервью отмечал, что в Штатах проводит благотворительные мастер-классы. Также Влад ненадолго выезжал в Европу, но потом вернулся в Америку.

Видео: Влад Яма на благотворительном вечере в Нью-Йорке 24 августа

Влад Яма с семьей (фото: instagram.com/liliya_yama)

Сегодня Лилиана Яма решила пообщаться с подписчиками в сети, и ответить на вопросы поклонников в блоге. Один из них звучал так: "почему муж не отправил вас с сыном за границу, а сам остался защищать дом?"

Супруга ведущего и хореографа на это высказала мнение, что, как она считает, задавать такие вопросы некорректно.

"Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему", - ответила она и добавила, что "уважает выбор каждого".

Также Лилия отметила, что благодарна мужу за то, что она с сыном сейчас в безопасности.

Влад Яма с женой Лилианой (фото: instagram.com/vladyama_official)

Жена знаменитого танцовщика добавила, что они вместе занимаются оказанием помощи украинцам.

"Мы тоже помогаем на своем фронте", - написала Лилия.

фото: скриншот instagram.com/stories/liliya_yama