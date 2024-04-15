Обязательно успейте посадить кабачки в открытый грунт к этой дате

Кабачки урожайны и малотребовательны к условиям выращивания. Их можно выращивать даже с минимальным уходом. Но для получения раннего урожая важно знать, когда именно сеять семена для рассады.

В материале использованы данные с сайтов Сад и огород, Лунный календарь.

Когда нужно сажать кабачки в грунт - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Лучшее время для посева семян кабачков

Чтобы получить рассаду кабачков вовремя, рекомендуется посеять в апреле. К моменту пересадки возраст растений должен быть 30-40 дней. Следует помнить, что кабачки требуют тепла, потому они не переносят весенних заморозков.

При выборе даты для посева следует уделять внимание погоде и лунному календарю. Наиболее благоприятные дни для посева кабачков в апреле: 21, 22, 25 и 26 числа.

Пересадка и уход

Взрослую и крепкую рассаду можно пересаживать на открытую почву после 25 мая. По лунному календарю оптимальные даты для пересадки – 30, 31 мая, или 1, 2 и 5 июня.

Через 2-3 недели после пересадки рекомендуется внести первое удобрение. Для этого можно использовать компост или раствор перегноя с водой.

Что касается преимуществ рассадного выращивания, то оно одно, но очень весомое - есть возможность получить более быстрый урожай, примерно на 3-4 недели раньше. А вы выбирайте сами: что вам поближе, что выгоднее, что удобнее.