Придерживайтесь совета. Обязательно посадите огурцы в грунт к этой дате

Огурцы являются излюбленной культурой многих огородников благодаря своему вкусу и полезным свойствам. Но для получения питательного урожая важно знать оптимальное время для посадки.

В материале использованы данные с сайта Сад и огород.

Когда нужно сажать огурцы в открытый грунт - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать о посадке огурцов

Как теплолюбивые растения, не рекомендуется сажать в открытый грунт до конца риска заморозков, то есть конец апреля - начало мая.

Чтобы получить ранний урожай, можно выращивать огурцы из-за рассады. Посев семян на рассаду рекомендуется проводить в середине апреля. При этом важно соблюдать определенные шаги подготовки рассады, таких как использование качественных семян и питательной почвы, семена по 2-3 шт. в горшки, создание теплых условий для рассады и закалка перед высадкой.

Оптимальное время для высадки рассады в почву - вторая половина мая, когда почва прогреется до +12 градусов.

Подготовка грунта перед этим включает выбор солнечного и защищенного от ветра места, создание лунок на расстоянии 50-60 см друг от друга и заправку их компостом или перегноем.

После высадки рассады важно ухаживать за огурцами, обеспечивая им регулярный, но не чрезмерный полив, подкормку комплексными удобрениями 2-3 раза в сезон, прополку и рыхление почвы и формирование куста.

Следуя этим советам, можно получить богатый урожай вкусных и полезных огурцов. Следует избегать посадки огурцов после тыквенных культур и не допускать загущения посадок, регулярно осматривая растения на наличие вредителей и болезней.