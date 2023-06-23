На Оболони появились объявления для военнообязанных мужчин: что это значит (фото)

В Украине продолжается мобилизация, объявленная после полномасштабного вторжения россиян. Так, в Киеве на Оболони появились объявления для всех военнообязанных мужчин - явиться в ТЦК.

Что написано в объявлениях

В документе сказано, что всем мужчинам необходимо явиться в военкомат в 10-дневный срок. Это приказ главы Оболонского ТЦК.



Требование касается всех военнообязанных, в том числе тех, кто ранее не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений. В документе идет речь только об Оболонском районе столицы.

В Киеве появились объявления для призывников (фото: Telegram/Киевский движ)

Кстати, на странице в Facebook Оболонского районного ТЦК этот приказ опубликован еще три дня назад.

Приказ явиться в ТЦК (фото: facebook.com/obolonrtck)

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал указ "Об общей мобилизации" еще 24 февраля 2022 года.



Подобные приказы ТЦК выдают каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации. То есть, ничего не изменится, а основная цель - повторное оповещение военнообязанных для их дальнейшей явки в ТЦК.