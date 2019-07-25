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Мосійчуку запропонували замінити Юзика в "Кварталі 95"

STYLERКурйози    25.07.2019 - 12:34
Мосійчуку запропонували замінити Юзика в "Кварталі 95"
Мосійчуку запропонували замінити Юзика в "Кварталі 95" (колаж РБК-Україна)

Нардепу Ігорю Мосійчуку запропонували стати актором студії "Квартал 95" замість Юзика

Ігорю Мосійчуку запропонували замінити Юрія "Юзика" Корявченкова в "Кварталі 95" після того, як другий став народним депутатом від партії "Слуга народу". Про це сам колишній соратник Олега Ляшко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Правда, як зізнався екс-радикал, ця пропозиція виявилася всього-на-всього чиїмось розіграшем.

"Тільки що лунає дзвінок телефону. Беру трубку і чарівний жіночий голос каже:

- Це вас турбує студія "95 Квартал". У нас тут звільнилася роль Юзика і ми вирішили вас, пане Ігор, запросити...

Я просто ржав хвилини три!

- І чого ви смієтесь, пане Ігоре? Роки два попрацюєте, а там, дивись, і знову в депутати...

- Я знову ржу. Мамахохотала...

- Мамахохотала це не наш рівень. Погоджуйтеся.

- Я працював журналістом, ким завгодно... Але артистом ніколи...

- Так ви відмовляєтесь?

- Так, відмовляюся!

- Шкода! Спасибі!

І я вам за розіграш, дівчата, дякую", - написав Мосійчук.

Також екс-нардеп додав, що він "готовий зустрічатися з народним депутатом Юрієм Корявченковим, ділитися досвідом роботи в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і на дебатах за круглим столом, і в телестудіях".

Мосійчуку запропонували замінити Юзика в &quot;Кварталі 95&quot;

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Раніше ми писали про те, що в Обухові Київської області школярок змусили стрибати і скандувати гасла у підтримку скандального нардепа Ігоря Мосійчука.

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