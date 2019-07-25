Мосійчуку запропонували замінити Юзика в "Кварталі 95"

Нардепу Ігорю Мосійчуку запропонували стати актором студії "Квартал 95" замість Юзика
Ігорю Мосійчуку запропонували замінити Юрія "Юзика" Корявченкова в "Кварталі 95" після того, як другий став народним депутатом від партії "Слуга народу". Про це сам колишній соратник Олега Ляшко розповів на своїй сторінці в Facebook.
Правда, як зізнався екс-радикал, ця пропозиція виявилася всього-на-всього чиїмось розіграшем.
"Тільки що лунає дзвінок телефону. Беру трубку і чарівний жіночий голос каже:
- Це вас турбує студія "95 Квартал". У нас тут звільнилася роль Юзика і ми вирішили вас, пане Ігор, запросити...
Я просто ржав хвилини три!
- І чого ви смієтесь, пане Ігоре? Роки два попрацюєте, а там, дивись, і знову в депутати...
- Я знову ржу. Мамахохотала...
- Мамахохотала це не наш рівень. Погоджуйтеся.
- Я працював журналістом, ким завгодно... Але артистом ніколи...
- Так ви відмовляєтесь?
- Так, відмовляюся!
- Шкода! Спасибі!
І я вам за розіграш, дівчата, дякую", - написав Мосійчук.
Також екс-нардеп додав, що він "готовий зустрічатися з народним депутатом Юрієм Корявченковим, ділитися досвідом роботи в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і на дебатах за круглим столом, і в телестудіях".
Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)
Раніше ми писали про те, що в Обухові Київської області школярок змусили стрибати і скандувати гасла у підтримку скандального нардепа Ігоря Мосійчука.