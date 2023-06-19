"Ограничено годен к военной службе": могут ли прислать повестку и заставить проходить медкомиссию повторно

Категории непригодности к военной службе

В Украине правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется в соответствии с Приказом № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Он касается срочников во время весеннего и осеннего призыва и военнообязанных и резервистов во время всеобщей или частичной мобилизации.

Установлено три категории непригодности к военной службе:

Ограничено годный

Непригоден к военной службе в мирное время, но ограничено годен в военное время

Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета

Могут ли повторно отправить на медкомиссию

Адвокат объясняет, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки. А там их в обязательном порядке отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"В целом заключение ВВК действительно 12 месяцев. Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово, незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, которого признавали ранее годным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или наоборот. Вывод: ТЦК должны назначить новую ВВК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения ВВК прошло 12 месяцев", - пояснил Карпенко.

Он добавил, что если человек не согласен с решением ВВК, то его можно обжаловать.