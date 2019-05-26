Багато спільного: Вєрка Сердючка прокоментувала президентство Зеленського

Вєрка Сердючка про президентство Зеленського – інтерв'ю (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрка Сердючка висловилася про перемогу на виборах Зеленського

Популярна українська співачка Вєрка Сердючка висловилася про президентство Зеленського. Андрій Данилко, який виступає в епатажному образі Вєрки Сердючки зізнався, чи він хоче потрапити в політику. Про це він заявив в інтерв'ю "Світському життю".

Вєрка Сердючка відверто повідомила, що їй ніхто не пропонував балотуватися в президенти.

"Ні, я це вже пройшла", - зізналася зірка.

Також українська зірка розповіла про її особисте ставлення до нового президента України - Володимира Зеленського.

"У нас з Володимиром Олександровичем є багато чого спільного, у нього, наприклад, команда "Зе", а у нас команда "В", що означає "Віва", - жартує Сердючка.

Вєрка Сердючка про президентство Зеленського – інтерв'ю (відео: Світське життя)

Слід нагадати, що нещодавно, 23 травня, Вєрка Сердючка виступала на весіллі Насті Каменських і Потапа.

Також ми писали, що з Вєркою Сердючкою стався казус на Євробаченні.

Раніше повідомлялося, що зарубіжні ЗМІ зганьбилися з "двійником" Вєрки Сердючки.