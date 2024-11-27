Голливудские звезды никогда не делают эти 5 косметических процедур
Часто звезды Голливуда прибегают к разным косметическим процедурам, чтобы сохранить молодость и красоту. И все же большинство из них категорически против определенных манипуляций.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие косметические процедуры голливудские звезды никогда не делают.
Радикальная пластика
В современном Голливуде внешность часто ставится на первое место. Поэтому многие звезды прибегают к пластическим операциям, чтобы выглядеть молодо. Однако не все прибегают к таким радикальным методам. Многие наоборот, показывают своим примером, что не боятся старости.
Известная звезда кино и телеведущая Ева Лонгория заявляла неоднократно, что не делала пластику. В свои 49 лет она непревзойденно смотрится, а все благодаря спорту и правильной диете.
"Я ассоциирую старение с мудростью, опытом и зрелостью. Я связываю это с позитивом и ни в коем случае не говорю, что это начало конца", - говорит знаменитость.
Ева Лонгория (фото: wikipedia)
59-летняя актриса Сара Джессика Паркер также не поддерживает хирургические вмешательства без вынужденных причин. К тому же она редко красит седину и не колет ботокс.
Она заявляет, что ей нравится быть собой и она принимает то, с чем ничего не может сделать.
Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Чрезмерное использование филеров
Частое введение филеров может изменить лицо не в лучшую сторону.
В отдельных случаях может выявляться незначительная аллергия на филлер, выражающаяся в покраснении кожи и головных болей. Если после некоторого времени в том месте, в которое была сделана инъекция, нащупываются болезненные узлы и серьезное покраснение, эти признаки могут указывать на наличие инфекции.
60-летняя Моника Беллуччи своим примером еще раз доказывают, что пластические операции и инъекции филеров не делают людей красивее. Она призывает принять себя такой, какая ты есть, в любом возрасте.
Звезда бросила вызов всему миру и отказалась от подтяжек, уколов ботокса и других манипуляций со своей внешностью.
"Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах", - сказала она.
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficie)
Химические пилинги
Безусловно, пилинг помогает коже выглядеть моложе. Но, как и всякий другой вид манипуляции, имеет свои побочные эффекты.
Такая процедура может вызвать аллергическую реакцию, поэтому необходимо обратиться за советом к опытному профессиональному косметологу перед выполнением процедуры.
Для людей с определенным типом кожи существует риск развития временной или постоянной смены цвета кожи, которая может посветлеть или потемнеть.
Если вы страдали от герпеса в прошлом, существует риск повторного обострения.
Лазерная шлифовка лица
Лазерная шлифовка кожи удаляет верхний слой кожи. Новые клетки кожи, которые образуются при заживлении, придают коже более подтянутый и молодой вид.
Однако не все звезды согласны с пользой такой процедуры и пытаются избегать их.
В частности, существуют такие риски для кожи.
- Акне - нанесение густых кремов и повязок на лицо после лечения может ухудшить акне или вызвать появление маленьких белых прыщей
- Инфекция - лазерная шлифовка может привести к бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Самой распространенной инфекцией является вспышка вируса герпеса
- Изменения цвета кожи - обработанная кожа может стать темнее или светлее, чем была до лечения. Это называется поствоспалительной гиперпигментацией, когда кожа темнеет
- Рубцы. Если вы делаете абляционную лазерную шлифовку, то имеете большой риск образования рубцов
55-летняя актриса Кейт Бланшетт заявляла, что не понимает стремления женщин выглядеть лучше с помощью столь агрессивных для кожи косметических процедур.
Для поддержания своей красоты Кейт рекомендует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом и пользоваться только натуральной косметикой.
Кейт Бланшетт (фото: wikipedia)
Ниточный лифтинг
Еще одна косметологическая процедура, которой избегает многих звезд.
Один из основных рисков этого лечения - неправильное наложение нитей. Это может привести к тому, что кожа будет натянутая или волнистая в том месте, где были вставлены нити.
Некоторые области лица обладают способностью к развитию повышенного риска из-за наличия магистральных вен, артерий или нервов. Поэтому любое неправильное движение может сильно навредить.
Поэтому из-за такого большого риска многие люди избегают такой процедуры в пользу более безопасных.
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При написании материала использовались следующие источники: American Society of Plastic Surgeons, Mayo Clinic, Wikipedia, Prevention и Go beauty.
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