"Самая сложная часть реформы". Что изменится для учеников с запуском в Украине старшей профильной школы

В рамках реформы системы образования в Украине с 2027 года планируется внедрение так называемой старшей профильной школы - сети академических и профессиональных лицеев. До 1 сентября текущего года общины и областные военные администрации должны сформировать сеть таких образовательных учреждений в каждой области.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о НУШ, старшей профильной школе, а также о чем еще говорил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации результатов исследования социально-эмоциональных навыков (ИСЭН) ученичества.

Основное о Новой украинской школе

Новая украинская школа (НУШ) - ключевая реформа Министерства образования и науки, главная цель которой:

создать школу, в которой будет приятно учиться

дать учащимся не только теоретические знания, но и умение применять их в повседневной жизни

Реформа НУШ рассчитана на годы и стартовала с 2018 года, когда в первый класс пошли сегодняшние шестиклассники.

Планируется, что именно они в 2027 году впервые будут поступать в академические лицеи - с целью дальнейшего поступления в заведения высшего образования или в профессиональные лицеи (ради успешного трудоустройства).

"Концепция НУШ предполагает формирование компетентностей. В то же время есть еще немало работы, чтобы окончательно перейти от парадигмы зазубривания информации к анализу, рефлексии и креативности", - поделился министр образования и науки Украины.

Пост Лисового по результатам презентации ИСЭН (скриншот: facebook.com/oksenlisovyi)

Что изменится для учеников в старшей профильной школе

По словам Оксена Лисового, старшая профильная школа - самый большой вызов, а также самая дорогая и сложная часть реформы образования в Украине.

"Но имеем ли мы право сегодня не приложить усилия для того, чтобы эта реформа была реализована до конца? Не имеем", - подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что в рамках реформы предлагается отделить старшую профильную школу от предыдущих уровней образования, чтобы создать для старшеклассников надлежащие условия.

Исходя из этого, с первого по последний класс дети уже не будут учиться в одном и том же образовательном учреждении.

Министр отметил, что третья составляющая реформы НУШ направлена на создание особой среды старшей профильной школы, где дети смогут влиять на профилизацию - в зависимости от своих способностей и интересов.

При этом профилизация должна быть разнообразной, а выбор предметов - широким.

Выступление министра образования Украины (скриншот: youtube.com/@LIVE-kn5ir)

Как будут внедрять старшую профильную школу

Согласно информации министра образования, сейчас реализовывается подготовительный этап реформы.

Речь идет о принципе имплементации, который предполагает пилотирование любых новшеств за год до того, как они масштабируются на все школы. Для этого было отобрано 150 школ, пилотирующих подходы и программы, которые планируется внедрять на следующий год - для всех участников образовательного процесса.

Именно так отрабатываются методические материалы, на основе которых печатаются учебники для НУШ.

"Тот же принцип будет реализован для старшей профильной школы, как третьего этапа внедрения реформы НУШ. Самого сложного на самом деле этапа, который потребует наибольших усилий от наших педагогов для его внедрения и крупнейших государственных инвестиций", - отметил Лисовой.

Он объяснил, что это, в сущности, будет новая среда, которую еще нужно создавать.

"Сегодня общины моделируют свои сети. И до 1 сентября общинами и нашими областными военными администрациями должна быть представлена сеть академических лицеев и профессиональных колледжей в каждой области", - рассказал представитель правительства.

По его словам, пилотирование старшей профильной школы будет запускаться уже в этом году (не за год, а за два года до внедрения).

Принять участие в пилотном проекте призывают именно те школы, которые войдут (по плану) в сеть старших профильных школ - наиболее смелые и творческие педагогические коллективы.

По мнению министра образования, такое двухлетнее пилотирование создаст лучшие предпосылки для успешного внедрения старшей профильной школы.

Оксен Лисовой в рамках события (скриншот: facebook.com/oksenlisovyi)

Влияние новой реальности на образование

В рамках выступления во время презентации результатов ИСЭН чиновник признал, что сегодня Украина фактически генерирует "совершенно новые решения в совершенно новой реальности".

"Мир вступил в новую реальность. Мы это должны понимать. И в этой новой реальности все будет меняться очень быстро. В этой новой реальности мы видим, как тоталитарные, авторитарные системы бросают вызов, прямой вызов, демократическим системам - на уничтожение... Дискуссия вышла на совершенно новый уровень", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что это - цивилизационный слом.

"И в центре этого слома стоит Украина со своими людьми, со своими технологиями, со своими решениями. И вот в этом горне куется будущее нашей планеты. Куется будущее человечества. Вами, нами, каждым учителем, который добросовестно делает свою работу, каждым администратором школы, который держит и сохраняет свой коллектив", - добавил Лисовой.

Министр рассказывает о новой реальности (скриншот: youtube.com/@LIVE-kn5ir)

Вызовы, которые стремиться преодолеть МОН

Оксен Лисовой отметил, что сейчас существуют "два глубоких кризиса".

"Первый кризис, это, собственно, кризис в целом в образовании - возвращение детей к нормальному обучению, которого они уже на протяжении длительного времени (многих лет) не видели... Второй кризис - вот тот смысл, который мы должны привнести. То, что заложено в концепцию Новой украинской школы", - объяснил он.

По словам чиновника, "то, что успешно реализовывалось в начальной школе, должно также успешно реализовываться в базовой школе и сегодня требует ряда корректировок", поскольку под влиянием ряда субъективных и объективных факторов "мы отклонились от многих принципов".

"Впереди у нас еще один огромный вызов перед нами стоит. Это - наша демография, которая умножается на проблемы войны, проблемы беженцев, дальнейшей миграции. Это все вызов, который про восстановление нашей страны, про формирование ее как успешной в будущем"... Там, где есть дефицит, там должна быть очень высокая эффективность", - подытожил министр образования и науки Украины.