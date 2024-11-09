Обошел даже королеву Елизавету II. В сети назвали самого популярного в мире человека

Кто стал самым известным человеком всех времен

Почетное первое место занял американский исполнитель Майкл Джексон, который умер в июне 2009 года. Несомненно, его знает каждый в мире, поэтому очевидно, что этот титул он получил вполне заслуженно.

Так, из опубликованного рейтинга можно увидеть, что он получил рейтинг с отметкой 2940. В то время как королева Елизавета II набрала чуть меньшее количество - 2669.

Майкла Джексона выбрали самым известным человеком в мире (фото: listchallenges.com)

Третье место занял американский певец и актер Элвис Пресли. Далее в рейтинге лидерские позиции разделили: Месси - четвертое место, принцесса Диана - пятое, Уитни Хьюстон - шестая, Барак Обама - седьмая позиция, певица Мадонна - восьмая, Джеки Чан - девятая, а десятку закрывает Криштиану Роналду.

Другие звезды, занявшие лидерские позиции в рейтинге (фото: listchallenges.com)

Что известно о Майкле Джексоне

Звезда сцены получил международное признание еще в 12 лет, когда он был участником детской группы The Jackson 5 ("Пятерка Джексонов"). Позже он стал одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории.

Джексон был обладателем многочисленных премий и наград и считается "королем поп-музыки". Наибольшую популярность получили три его пластинки, которые были записаны под руководством продюсера Квинси Джонса: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) и "Bad" (1987).

Альбом "Thriller" попал в Книгу рекордов Гиннеса как диск, распроданный самым большим тиражом за всю историю музыки - около 108 миллионов экземпляров на 2010 год.

Также в активе артиста 13 премий "Грэмми". Столько же раз он поднимался со своими композициями на первые строчки американских чартов продаж. Дважды его имя заносили в Зал славы рок-н-ролла: как участника "Пятерки Джексонов" (в 1997 году) и как сольного исполнителя (в 2001 году).

Майкл Джексон умер в 2009 году (фото: Getty Images)

Что известно о смерти и похоронах Майкла Джексона

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 в 50 лет. Причина смерти - остановка сердца и передозировка лекарством. Побочное действие лекарства полиция рассмотрела как основную версию внезапной смерти.

Похороны Джексона освещали медиа во всем мире. Похороны "короля поп-музыки" состоялись 7 июля 2009 года в Лос-Анджелесе, в "Стейплс-центре". Там собрались члены его семьи, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

На церемонии выступили Мэрайя Кэри, Лайонел Ричи, Стиви Вандер и другие исполнители. Джексона похоронили на кладбище Forest Lawn в Глендейле, штат Калифорния, в специальном мавзолее.

Артиста похоронили 7 июля 2009 года (фото: Getty Images)