Ночевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горах
Обильный снег, выпавший на высокогорье Карпат, стал настоящей ловушкой для туристов, планировавших отдых в горах. Одного мужчину, путешественника из Черкасс, даже пришлось спасать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.
Что известно о спасении туриста в горах
По словам спасателей, зима снова "подкралась незаметно".
"Обильный снег в горах стал настоящим шоком для многих туристов, которые хотели под солнечными лучами полюбоваться зелеными видами", - отметили в ГСЧС.
Так, в понедельник, 30 сентября, в Службу спасения обратился 31-летний турист из Черкасс.
Он отправился в поход из села Вороненко Ивано-Франковской области, перешел в Закарпатье, ночевал в лесу, направился в горную долину Кознеска и хотел подняться на Говерлу.
Территория, по которой проходил маршрут туриста (карта: google.com/maps)
"Впрочем, помешали погодные условия, к которым путешественник оказался не готов. Пошел сильный снег, и намокший и замерзший мужчина изменил планы - вместо покорения вершины нашел убежище в деревянной колыбе и позвонил по номеру 101", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что вскоре спасатели обнаружили его и транспортировали вниз в село Лазещина (в Ясинянской поселковой общине Раховского района Закарпатской области).
Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Первый снег в Карпатах
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядит заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все же решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
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