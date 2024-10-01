ua en ru
Вт, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горах

Вторник 01 октября 2024 11:08
UA EN RU
Ночевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горах Снег в горах может быть опасен для жизни туристов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Обильный снег, выпавший на высокогорье Карпат, стал настоящей ловушкой для туристов, планировавших отдых в горах. Одного мужчину, путешественника из Черкасс, даже пришлось спасать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

Что известно о спасении туриста в горах

По словам спасателей, зима снова "подкралась незаметно".

"Обильный снег в горах стал настоящим шоком для многих туристов, которые хотели под солнечными лучами полюбоваться зелеными видами", - отметили в ГСЧС.

Так, в понедельник, 30 сентября, в Службу спасения обратился 31-летний турист из Черкасс.

Он отправился в поход из села Вороненко Ивано-Франковской области, перешел в Закарпатье, ночевал в лесу, направился в горную долину Кознеска и хотел подняться на Говерлу.

Ночевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горах

Территория, по которой проходил маршрут туриста (карта: google.com/maps)

"Впрочем, помешали погодные условия, к которым путешественник оказался не готов. Пошел сильный снег, и намокший и замерзший мужчина изменил планы - вместо покорения вершины нашел убежище в деревянной колыбе и позвонил по номеру 101", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что вскоре спасатели обнаружили его и транспортировали вниз в село Лазещина (в Ясинянской поселковой общине Раховского района Закарпатской области).

Ночевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горахНочевал в лесу и хотел подняться на Говерлу. Турист попал в ловушку в заснеженных горах

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядит заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все же решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Читайте также, будет ли снег в Украине где-то еще, кроме Карпат в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Непогода в Украине Снегопад Туризм Горы
NEWS
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город