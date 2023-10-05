Обещают большую зарплату: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Дели схемы

По словам пользователя, из-за непростой ситуации на рынке IT многие граждане вынужденно перешли на дистанционную работу, ведь конкуренция в сфере зашкаливает. Однако этим пользуются мошенники.

Они придумали схему, а именно создали фейковую компанию "Skinnet Web agency". Сначала рекрутер дает тестовое задание, далее приглашают на собеседование, однако в последний момент якобы срывается из-за болезни руководителя.

Далее рекрутер говорит, что кандидат хорошо справился с заданием. Договор содержит много привлекательных моментов, в частности, зарплату, которую хочет кандидат. При этом человеку вроде бы предоставляют мощный ноутбук, за который нужно внести страховой взнос.

Отправлять средства категорически не стоит, ведь ни в интернете, ни по указанному адресу такой компании нет. В результате можно потерять немалую сумму.

Как уберечься

Для того, чтобы минимизировать шансы обмана при поиске работы, придерживайтесь следующих советов:

не переводите деньги за трудоустройство

ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы

не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам

не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах

внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя социальных сетей, с которыми ведете переговоры о работе

включайте критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывает у вас подозрение или сомнения

Важно помнить, что честные работодатели открыто говорят о себе и дают необходимую информацию. Если вам предлагают высокую зарплату без знаний и опыта работы - это могут быть мошенники.