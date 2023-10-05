Обіцяють велику зарплату: українців попередили про нову схему шахраїв

Делі схеми

За словами користувача, через непросту ситуацію на ринку IT багато громадян вимушено перейшли на дистанційну роботу, адже конкуренція у сфері зашкалює. Однак, цим користуються шахраї.

Вони вигадали схему, а саме створили фейкову компанію "Skinnet Web agency". Спочатку рекрутер дає тестове завдання, далі запрошують на співбесіду, однак остання в останній момент нібито зривається через хворобу керівника.

Далі рекрутер каже, що кандидат гарно справився із завданням. Договір містить багато привабливих моментів, зокрема, зарплату таку, яку хоче кандидат. При цьому людині нібито надають потужний ноутбук, за який потрібно зробити страховий внесок.

Відправляти кошти категорично не варто, адже ані в інтернеті, ані за вказаною адресою такої компанії нема. В результаті можна втратити чималу суму.

Як вберегтися

Для того, щоб мінімізувати шанси обману під час пошуку роботи, дотримуйтесь таких порад:

не переказуйте гроші за працевлаштування

шукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, почитайте відгуки

не передавайте особистих даних і номерів банківських карт невідомим особам

не реєструйтесь та не проходьте верифікацію на невідомих сайтах

уважно перевіряйте та вводьте адресу сайту компанії чи ім’я користувача соціальних мереж, з яким ведете перемовини про роботу

вмикайте критичне мислення, якщо вакансія чи поведінка рекрутера викликає у вас підозру чи сумніви

Важливо пам'ятати, що чесні роботодавці відкрито говорять про себе й надають необхідну інформацію. Якщо вам пропонують високу зарплату без знань та досвіду роботи - це можуть бути шахраї.