Обіцяють велику зарплату: українців попередили про нову схему шахраїв

Шахраї постійно вигадують нові схеми обману, щоб виманити у людей гроші. Українців попереджають про фейкових роботодавців, на яких можна натрапити під час пошуку роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням пості користувача Євгена Фурсікова на сайті LinkedIn.
За словами користувача, через непросту ситуацію на ринку IT багато громадян вимушено перейшли на дистанційну роботу, адже конкуренція у сфері зашкалює. Однак, цим користуються шахраї.
Вони вигадали схему, а саме створили фейкову компанію "Skinnet Web agency". Спочатку рекрутер дає тестове завдання, далі запрошують на співбесіду, однак остання в останній момент нібито зривається через хворобу керівника.
Далі рекрутер каже, що кандидат гарно справився із завданням. Договір містить багато привабливих моментів, зокрема, зарплату таку, яку хоче кандидат. При цьому людині нібито надають потужний ноутбук, за який потрібно зробити страховий внесок.
Відправляти кошти категорично не варто, адже ані в інтернеті, ані за вказаною адресою такої компанії нема. В результаті можна втратити чималу суму.
Для того, щоб мінімізувати шанси обману під час пошуку роботи, дотримуйтесь таких порад:
Важливо пам'ятати, що чесні роботодавці відкрито говорять про себе й надають необхідну інформацію. Якщо вам пропонують високу зарплату без знань та досвіду роботи - це можуть бути шахраї.
Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв у Польщі, які крадуть гроші.
Також ми писали, що шахраї наживаються на військових після їхньої загибелі.