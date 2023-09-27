Украинцев предупредили о распространенной мошеннической схеме в Польше. Вот что нужно знать

Украинцев в Польше предостерегают от мошенников, которые воруют деньги с помощью платежного механизма ВLIК.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию YAVP .

Что нужно знать об этой мошеннической схеме

ВLIК - это платежный механизм, позволяющий быстро расплачиваться в стационарном или онлайн-магазине, а также мобильных приложениях, вносить и снимать наличные с банкоматов, переводить средства другому человеку, используя его номер телефона. Для оплаты с помощью BLIK не требуется платежных карт.

Мошенники часто требуют платежный код BLIK, чаще всего с использованием мессенджеров или аккаунтов в социальных сетях. Они пишут сообщения людям и выдают себя за члена семьи или друга, и просят срочно одолжить денег, а для этого говорят создать код платежа по телефону, а затем отправить его.

Как действуют мошенники

Также мошенники часто выдают себя за работников банков и связываются с потенциальной жертвой по телефону. Они заявляют, что им нужно подтвердить личность клиента, поэтому спрашивают об остатке на счете, сумме накопленных средств и т. п.

Жертва, опасаясь потери средств, предоставляет мошенникам всю информацию. Тогда злоумышленники говорят создать BLIK-код, который якобы заблокирует доступ к счету. Но в действительности с его помощью мошенники снимают деньги в банкомате со счета жертвы.

Еще одним вариантом схемы является взлом аккаунта жертвы в социальных сетях. После этого мошенник пишет от лица человека сообщение друзьям и родственникам и просит одолжить деньги. При этом он говорит сгенерировать BLIK-код, а деньги обещает вернуть через несколько дней.

Вот такого типа сообщения отправляют мошенники (скриншот)

Также иногда злоумышленники пишут, что потеряли кошелек или его украли и им срочно нужны наличные деньги. Жертвы часто не проверяют информацию и посылают средства.

Мошенничество с BLIK используют и при продаже товаров на OLX. Жертва выставляет объявление и получает сообщение в приложении WhatsApp от мошенника, выдающего себя за потенциального клиента.

Злоумышленник пишет, что хочет купить товар через InPost. Жертва соглашается и через несколько минут получает ответ, что клиент заплатит сразу же. После этого поступает SMS со ссылкой на сайт Inроѕt, но жертву перебрасывает на фишинговый сайт.

Там жертва, ничего не подозревая, вводит данные банковской карты, на которую должны зачислиться деньги. В следующем окне появляется только запрос на ввод BLIK-кода и подтверждение платежа.

Как уберечься от мошенничества

Украинцев призывают быть крайне осторожными, когда кто-то их просит создать BLIK-код. В этом случае следует позвонить этому человеку и убедиться, что это не мошенники.

Всегда проверяйте, кому вы предоставляете коды мобильных платежей. Также не делитесь персональной информацией даже если ее требует банк.

Проверяйте сумму при переводах через BLIK. Не переходите по ссылке, полученной из неизвестных номеров. Перед входом в банковский счет проверьте правильность адреса веб-сайта.