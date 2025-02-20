Выбираете дизайн интерьера и не знаете, чего хотите? Вот как найти "свой" стиль

Планируете ремонт, но еще не определились со стилем? Важно помнить, что интерьер должен отражать не только современные тренды, но и ваш характер, образ жизни и предпочтения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно подойти к выбору стиля жилья, чтобы оно стало гармоничным продолжением вашей личности.

Прислушивайтесь к себе

Стиль интерьера во многом определяется вашим мировоззрением и образом жизни. Если вы много времени проводите дома, стоит обустроить зону, соответствующую вашим потребностям.

Любите шитье? Вам понадобится пространство для кроя, столик для машинки и место для хранения тканей. Если вы увлекаетесь кулинарией, позаботьтесь о функциональной кухне с продуманным расположением бытовой техники. А тем, кто практикует йогу или медитацию, понадобится просторная и уютная зона для занятий.

Ваши привычки также могут подсказать оптимальный стиль оформления. Творческие люди часто выбирают смелый лофт, тогда как те, кто ценит спокойствие и уют, предпочитают скандинавский или прованский стиль. Если же вы любите инновации, обратите внимание на минимализм или хай-тек. В любом случае главное - анализировать свои предпочтения и не ориентироваться только на тренды.

Учитывайте свой характер

Темперамент человека также влияет на выбор интерьера. Консервативным личностям подойдут классические стили с изысканными деталями и спокойными цветами. Практичным людям, которые ценят функциональность, будет комфортно в хай-теке с его четкими линиями и технологическими решениями. Любите эксперименты и новые впечатления? Вам подойдет стиль лофт, гранж или модерн.

Романтичным натурам следует обратить внимание на средиземноморский, эко-стиль или арт-деко. А для людей с яркой индивидуальностью подойдут эклектика, неоклассика или фьюжн. Не бойтесь добавлять в интерьер уникальные элементы, которые подчеркнут вашу личность. Главное, чтобы пространство гармонично сочеталось с вашим внутренним миром.

Перенесите на внешнее пространство свои привычки и вкус - и идеальный стиль именно для вас готов (фото: Freepik.com)

Обратите внимание на материалы и фактуры

Один из способов определиться со стилем - выбрать материал, который вам нравится. Если вы любите натуральное дерево, присмотритесь к скандинавскому, эко-стилю или этническим мотивам. Фанаты бетонных или кирпичных поверхностей могут отдать предпочтение лофту, минимализму или гранжу. Глянцевые поверхности, мрамор или металл подойдут для классики, модерна или ар-деко.

Фактуры и материалы часто задают тон всему интерьеру. Если вам нравится конкретная плитка или декоративное покрытие, стоит учесть, с какими стилями оно будет гармонировать. Создать сбалансированное пространство поможет дизайнер, ведь без опыта сложно построить интерьер только на основе одного материала.

Следите за трендами, но не копируйте их слепо

Современный интерьер часто сочетает традиции и инновации. Именно поэтому сегодня популярна эклектика, которая позволяет гармонично смешивать разные стили. Она позволяет сочетать старинную мебель с современными технологиями или классический декор с минималистичными решениями.

Одним из новейших направлений стал Instagram-ready - стиль, идеально подходящий для фотосъемок. Он характеризуется эффектными композициями, яркими акцентами и необычными деталями. Еще одна новинка - урбанистический гламур, который сочетает индустриальные материалы (бетон, металл, стекло) с классическими элементами, такими как лепнина или изящные аксессуары.

Не бойтесь экспериментировать, ведь интерьер - это отражение вашей личности. Главное - чтобы он оставался комфортным, уютным и соответствовал вашим потребностям и предпочтениям.