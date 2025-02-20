Обираєте дизайн інтер'єру та не знаєте, чого хочете? Ось як знайти "свій" стиль

Плануєте ремонт, але ще не визначилися зі стилем? Важливо пам’ятати, що інтер’єр має відображати не лише сучасні тренди, а й ваш характер, спосіб життя та вподобання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно підійти до вибору стилю житла, щоб воно стало гармонійним продовженням вашої особистості.

Прислухайтеся до себе

Стиль інтер’єру багато в чому визначається вашим світоглядом і способом життя. Якщо ви багато часу проводите вдома, варто облаштувати зону, що відповідатиме вашим потребам.

Любите шиття? Вам знадобиться простір для крою, столик для машинки та місце для зберігання тканин. Якщо ви захоплюєтеся кулінарією, подбайте про функціональну кухню з продуманим розташуванням побутової техніки. А тим, хто практикує йогу чи медитацію, знадобиться простора та затишна зона для занять.

Ваші звички також можуть підказати оптимальний стиль оформлення. Творчі люди часто обирають сміливий лофт, тоді як ті, хто цінує спокій та затишок, надають перевагу скандинавському або прованському стилю. Якщо ж ви любите інновації, зверніть увагу на мінімалізм або хай-тек. У будь-якому випадку головне – аналізувати свої вподобання та не орієнтуватися лише на тренди.

Зважайте на свій характер

Темперамент людини також впливає на вибір інтер’єру. Консервативним особистостям пасуватимуть класичні стилі з вишуканими деталями та спокійними кольорами. Практичним людям, які цінують функціональність, буде комфортно у хай-теку з його чіткими лініями та технологічними рішеннями. Любите експерименти та нові враження? Вам підійде стиль лофт, гранж або модерн.

Романтичним натурам слід звернути увагу на середземноморський, еко-стиль або арт-деко. А для людей із яскравою індивідуальністю підійдуть еклектика, неокласика чи ф'южн. Не бійтеся додавати до інтер’єру унікальні елементи, які підкреслять вашу особистість. Головне, щоб простір гармонійно поєднувався з вашим внутрішнім світом.

Перенесіть на зовнішній простір свої звички та смак - та ідеальний стиль саме для вас готовий (фото: Freepik.com)

Зверніть увагу на матеріали та фактури

Один із способів визначитися зі стилем - вибрати матеріал, який вам подобається. Якщо ви любите натуральне дерево, придивіться до скандинавського, еко-стилю чи етнічних мотивів. Фанати бетонних або цегляних поверхонь можуть віддати перевагу лофту, мінімалізму чи гранжу. Глянцеві поверхні, мармур чи метал підійдуть для класики, модерну або ар-деко.

Фактури та матеріали часто задають тон усьому інтер’єру. Якщо вам подобається конкретна плитка або декоративне покриття, варто врахувати, з якими стилями воно буде гармоніювати. Створити збалансований простір допоможе дизайнер, адже без досвіду складно побудувати інтер’єр лише на основі одного матеріалу.

Слідкуйте за трендами, але не копіюйте їх сліпо

Сучасний інтер’єр часто поєднує традиції та інновації. Саме тому сьогодні популярна еклектика, яка дозволяє гармонійно змішувати різні стилі. Вона дає змогу поєднувати старовинні меблі з сучасними технологіями або класичний декор із мінімалістичними рішеннями.

Одним із новітніх напрямків став Instagram-ready – стиль, що ідеально підходить для фотозйомок. Він характеризується ефектними композиціями, яскравими акцентами та незвичними деталями. Ще одна новинка – урбаністичний гламур, який поєднує індустріальні матеріали (бетон, метал, скло) з класичними елементами, такими як ліпнина чи витончені аксесуари.

Не бійтеся експериментувати, адже інтер’єр - це відображення вашої особистості. Головне - щоб він залишався комфортним, затишним і відповідав вашим потребам та вподобанням.